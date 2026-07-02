México e Inglaterra se enfrentarán por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026 y, en la previa del esperado encuentro, Mhoni Vidente compartió su pronóstico sobre el resultado del partido. La reconocida astróloga reveló qué selección, según su visión, tiene mayores posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

México sigue soñando en grande en el Mundial 2026. Uno de los anfitriones del certamen está mostrando un gran nivel futbolístico, mantiene un paso perfecto y ahora quiere dar el gran batacazo el próximo domingo para seguir haciendo historia ante su gente.

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El combinado dirigido por Javier Aguirre se enfrentará a Inglaterra este domingo desde las 18:00 horas de la CDMX en el Estadio Azteca, por los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la fase eliminatoria.

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El Tri llega invicto con un rendimiento impecable: suma cuatro victorias en cuatro partidos y todavía no recibió goles. Inglaterra también permanece invicta, aunque su campaña registra tres triunfos y un empate, además de haber recibido tres tantos en lo que va del torneo.

En la previa del esperado encuentro, muchos estaban pendientes de la predicción de Mhoni Vidente, quien finalmente compartió su visión sobre el choque entre mexicanos e ingleses y dejó un pronóstico que ilusiona a todos los aficionados del Tri.

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Mhoni Vidente pronosticó un triunfo de México, pero advirtió sobre los penales

Mhoni Vidente aseguró que ve muy bien a la Selección Mexicana para este compromiso y pronosticó que avanzará a los cuartos de final con una victoria por 1-0 o 2-1. Sin embargo, también advirtió que el partido podría complicarse y recomendó estar atentos a una posible definición por penales si el encuentro termina igualado en el tiempo reglamentario.

El ganador de esta llave se meterá entre los ocho mejores del Mundial 2026 y dará un paso más hacia el gran objetivo. Para México, además de seguir alimentando el sueño mundialista, significaría una clasificación histórica frente a una de las selecciones más poderosas del planeta.

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