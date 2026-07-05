¿FIFA suspende México vs. Inglaterra en el Estadio Azteca por el Mundial 2026?

El partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 corre riesgo de suspenderse por tormentas eléctricas.

Después de un gran fase de grupos y un muy buen rendimiento en los dieciseisavos de final ante Ecuador, México quiere seguir por el mismo camino en el Mundial 2026. El equipo de Javier Aguirre lleva cuatro victorias y 0 goles en contra hasta el momento, pero no puede confiarse porque cualquier error puede dejarlo afuera del torneo internacional.

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Además, hoy se enfrenta a uno de los grandes candidatos a quedarse con el título en la temporada, que es nada más ni nada menos que Inglaterra, una de las potencias europeas que siempre aparece en las instancias decisivas. Es un partido donde México va a tener que jugar perfecto si quiere seguir soñando.

El conjunto mexicano llega con mucha confianza, sosteniéndose en una defensa sólida y en un funcionamiento colectivo que viene dando resultados. Sin embargo, ahora tiene una prueba mucho más dura que las anteriores y no hay margen de error.

En la previa, el partido vuelve a estar en duda o al menos bajo alerta por condiciones climáticas, ya que existe riesgo de tormenta eléctrica, algo que ya pasó en el duelo ante Ecuador hace unos días atrás y que lo demoró durante una hora.

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Esto genera incertidumbre en la organización, pero todo indica que el encuentro se jugará igualmente, aunque con posibles demoras si el clima se complica. Si bien todavía no hay nada confirmado, habrá que ver como está el clima cerca del comienzo del partido.

Ya hay tormentas eléctricas en CDMX

El periodista mexicano, Juan Carlos Zúñiga, subió un puesto a las 14:52 hs de la CDMX en donde se ve que el clima en CDMX no ayuda para el partido de hoy por la tarde.

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Tormenta eléctrica en el Estadio Ciudad de México pic.twitter.com/mxAzmveyHJ — Juan Carlos Zúñiga (@JC_Zuniga) July 5, 2026

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Se activó el protocolo de tormentas en el Azteca

Se ha activado el protocolo de tormenta en el Estadio Azteca debido a fuertes lluvias, relámpagos y truenos a las 14:45 hs. Si todo sigue así, se espera que el mismo sea suspendido.

¿Qué deben hacer mientras hay protocolo de tormenta?

Mientras las tormentas sigan, tanto los aficionados, personal y aficionados, deberán resguardarse hasta que la misma pare. Si bien faltan más de dos horas para el comienzo del encuentro, por el momento no podría jugarse.

En sintesis

El decisivo encuentro de octavos de final entre México e Inglaterra se mantiene programado para este domingo 5 de julio a las 18:00 horas (CDMX).

e se mantiene programado para este domingo 5 de julio a las (CDMX). El emblemático Estadio Azteca (denominado oficialmente Estadio Ciudad de México por la FIFA) albergará este choque que definirá el boleto a los cuartos de final.

(denominado oficialmente Estadio Ciudad de México por la FIFA) albergará este choque que definirá el boleto a los cuartos de final. El partido se encuentra bajo alerta climatológica por tormentas eléctricas en la zona, lo que implicaría suspensiones temporales si se llega a detectar actividad eléctrica en el área.