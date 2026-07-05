Quién es el árbitro de México vs. Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026

Conoce todo sobre el encargado de impartir justicia en un duelo trascendental de la Copa del Mundo.

Este domingo se enfrentan México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio CDMX. El encargado de impartir justicia en el campo de juego para este trascendental compromiso es Alireza Faghani. A continuación, repasamos los detalles más importantes de su extensa carrera profesional en el arbitraje de élite.

Publicidad

Todo sobre Alireza Faghani, árbitro de México vs. Inglaterra

El juez principal nació en Kashmar, Irán, tiene 48 años de edad y representa internacionalmente a la federación de Australia desde hace algunas temporadas. Comenzó su trayectoria en la máxima categoría del fútbol iraní en 2007 y recibió su escarapela internacional de la FIFA en 2008. Registra un estilo de arbitraje sumamente riguroso, caracterizado por su fuerte presencia disciplinaria, un estricto control de las acciones físicas y poca tolerancia ante las protestas.

En la actual Copa del Mundo, el experimentado colegiado ya acumula un rodaje importante como la máxima autoridad sobre el césped. Su desempeño en la exigente fase de grupos concluyó con balances positivos gracias a su autoridad para resolver momentos de alta tensión, consolidándose como uno de los árbitros más confiables de la confederación asiática para las instancias de eliminación directa.

Alireza Faghani ya tuvo acción en la fase previa del Mundial 2026. (GETTY IMAGES)

Publicidad

A lo largo de su carrera sumó compromisos de máxima relevancia internacional en múltiples torneos de la FIFA. El réferi dirigió la gran final del Mundial de Clubes en 2015, la final olímpica en Río 2016 y acumula participación consecutiva en las últimas ediciones de la Copa del Mundo de mayores. Su enorme experiencia en partidos de alta presión fue el factor determinante para que la organización le otorgara el silbato en este cruce de octavos de final.

Fuera de las canchas, Faghani desarrolló parte de su carrera como empleado municipal. Antes de dedicarse plenamente al arbitraje, también fue futbolista en categorías inferiores de Irán. Desde 2008 integra la lista internacional de árbitros FIFA y es considerado uno de los jueces asiáticos más prestigiosos de las últimas décadas.

Árbitros de México vs. Inglaterra

Árbitro: Alireza Faghani (Australia)

Asistente 1: George Lakrindis (Australia)

Asistente 2: Andrew Lindsay (Australia)

4to árbitro: Jalal Jayed (Marruecos)

5to árbitro: Zakaria Brinsi (Marruecos)

Publicidad

En síntesis