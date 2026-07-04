¿Por qué no hay velada de UFC este sábado 4 de julio?

Como es costumbre, los sábados son el día elegido para que la UFC deslumbre al mundo con sus máximas estrellas. Este día 4 del séptimo mes del año los aficionados se tendrán que quedar con las ganas de ver artes marciales mixtas al más alto nivel, ya que la jaula más peligrosa del planeta permanecerá con sus puertas cerradas y aquí te contamos a qué se debe esta decisión que decepcionó a los seguidores de las MMA.

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La razón por la que no hay UFC este sábado 4 de julio

Por una cuestión puramente organizativa y de elección de la propia compañía, este sábado 4 de julio no habrá UFC en ninguna parte del mundo. Luego del último evento el pasado día 27 de junio, se decidió tomar un pequeño receso. Esto se debe a la forma en la que la empresa cree más conveniente repartir sus espectáculos.

El próximo 11 de julio, se medirán Conor McGregor y Max Holloway. El irlandés hará su regreso a la acción tras cinco años de ausencia para enfrentarse al hawaiano en un histórico evento en la Fight International Week.

La expectativa del mundo se centrastá en ver cuál es el nivel que presenta The Notorious luego de tanto tiempo fuera de la actividad. Aunque en un momento parecía que no regresaría jamás a la acción, los planetas se alinearon y Conor tendrá un nuevo baile en el octágono más importante del mundo.

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En síntesis