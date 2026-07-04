Quién pelea HOY sábado 4 de julio de 2026 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

UFC está listo para vivir una segunda mitad de año histórica. Tras lo que fueron los primeros meses de acción en los que el show brilló según lo planeado, este sábado 4 de julio será el momento de tomarse un pequeño descanso antes de retomar con sus veladas más destacadas.

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UFC no tendrá acción este fin de semana

Por una cuestión organizativa y decisión de la compañía, este fin de semana no habrá acción de ningún tipo en UFC. Tras lo que fue la última jornada en Bakú en la que Rafael Fiziev venció a Manuel Torres en el peso ligero, los aficionados deberán esperar siete días más para volver a ver a sus luchadores favoritos en acción.

Esto servirá como antesala de lo que se viene en apenas unos días. El próximo sábado 11 de julio Conor McGregor regresa a la acción luego de cinco años y todo el mundo estará pendiente a su actuación ante Max Holloway en Las Vegas. El show está garantizado, por lo que recargar energías es fundamental para la organización.

El irlandés tuvo su última presentación el 10 de julio de 2021, fecha en la que se enfrentó a Dustin Poirier y terminó cayendo por la vía del KO técnico tras sufrir una dura fractura accidental. Aunque en un momento parecía que no regresaría jamás a la acción, los planetas se alinearon y The Notorious tendrá un nuevo baile en el octágono más importante del mundo.

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En síntesis