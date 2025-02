¿Cuándo es la UFC 313, dónde se realizará y cuáles serán las peleas de la velada?

Si la cartelera de UFC 312 puso de pie a los fanáticos con la presentación estelar de Dricus du Plessis ante Sean Strickland, entonces se tienen que preparar porque lo que se viene en la 313 es verdaderamente impactante. Aquí te contamos todo lo que tienes que saber para no perderte ningún detalle.

El próximo sábado 8 de marzo en el T-Mobile Arena de Las Vegas el universo de los deportes de contacto centrará su atención en lo que sucederá entre Alex Pereira y Magomed Ankalaev. El brasileño expondrá su corona del peso semipesado ante el último rival que le queda por vencer en la división en un duelo que todos querían que se concrete.

Será la cuarta defensa que hará el sudamericano de su reinado y en está oportunidad la realizará ante el mejor clasificado de la categoría. Aquí, el gran interrogante pasa por lo que sucederá dentro del cuadrilátero, ya que Pereira tiene un estilo plenamente de striker, mientras que Ankalev tiene la gran virtud de ser muy fuerte en la lucha al ras de la lona, por lo que es un choque de estilos muy interesante de ver.

En el combate coestelar se espera un show completo. Justin Gaethje y Dan Hooker se verán las caras en el peso ligero. Aquí no hay mucho para decir: se trata de dos figuras que no le temen a nada y van al frente como si estuviesen ante el último duelo de sus vidas. El objetivo de ambos es ganar y mantenerse cerca de obtener una oportunidad titular, pero el público no tiene un favorito, por lo que se espera es que el espectáculo sea grande.

Además de los duelos mencionados, la cartelera contará con grandes atractivos, por lo que será una velada para no perderse de ningún detalle. A continuación te dejamos el orden de peleas que ya se confirmaron, teniendo en cuenta que a último momento se puede producir algún cambio por alguna lesión u otro motivo.

Cartelera completa de UFC 313: