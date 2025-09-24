Uno de los rivales que más tiempo lleva buscando a Canelo Álvarez es David Benavidez. Luego de la derrota que sufrió el mexicano ante Terence Crawford, el campeón de los semipesados se volvió a candidatear para compartir el cuadrilátero con el tapatío. La diferencia es que ahora siente que está en una posición más privilegiada que tiempo atrás y que de él depende lo que pueda llegar a suceder en el futuro.

En ese sentido, mientras espera por un posible enfrentamiento con Dmitry Bivol que sería ordenado en las próximas horas, Benavidez afirmó que se encuentra listo para organizar su carrera con el duelo ante Anthony Yarde el próximo 22 de noviembre en Riad, Arabia Saudita, una contienda con el ruso y recién ahí darle la oportunidad a Canelo. ¿Le saldrá el plan a la perfección como desea?

David Benavidez quiere una pelea con Canelo Álvarez

“Después de todo lo que ha pasado en mi carrera, estoy en una gran posición en todos los sentidos. No iba a bajar a 168, pero ahora, si Canelo quiere subir, yo tengo el título mundial del CMB en 175 libras y después de vencer a Bivol tendré todos los títulos y cuando eso pase seré yo el que tenga el poder. Canelo dijo que solo pelea por grandeza, que pelea por títulos. Bueno, déjame recoger todos los títulos y volver a la mesa para hablar”, le comentó Benavidez a The Ring.

Por otro lado, con DAZN Boxing analizó: “Quiero darle a Terence Crawford una gran felicitación, ha alcanzado en la historia del deporte lo que muy pocos logran. Es uno de los más grandes de todos los tiempos, no solo subió tres categorías de peso, sino que venció a uno de los mejores peleadores de su generación. No recuerdo que alguien haya subido desde 147 libras y ganado el título mundial supermediano. No solo es un gran peleador, sino que se notó en la pelea lo aferrado que es”.

Benavidez se encuentra en un momento clave de carrera, donde debe demostrarle al mundo del boxeo que cuenta con todo lo necesario, con ese que se espera que dé para convertirse en una figura de primer nivel. Por esa razón, los próximos pasos que dé serán fundamentales para terminar de consolidarse con una verdadera estrella del pugilismo.

