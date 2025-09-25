El próximo 14 de noviembre se enfrentarán Gervonta Davis y Jake Paul en el Kaseya Center de Miami en una de las peleas más esperadas del año. Con mucho dinero y prestigio en juego por parte de ambos protagonistas, se encargaron de ponerle todavía más picante y realizar una apuesta pocas veces vista en la historia del deporte.

La contienda entre Davis y Paul se confirmó sin demasiado tiempo de antelación, sobre todo pensando en la enorme diferencia de peso que existe entre ambos. Sin embargo, no hay millones que no sean capaces de acomodar las cosas, por lo que Tank y Jake estarán cara a cara a pesar de todas las diferencias que puedan llegar a existir.

La apuesta que acordaron Gervonta Davis y Jake Paul

En la conferencia de prensa de presentación del combate, Davis y Paul se sacaron chispas. Tras una intervención del conocido streamer Adin Ross, Gervonta y Jake comenzaron a subir la apuesta para que el ganador se lleve una millonada a casa. Mientras subían el monto, Tank terminó ofreciendo dos millones de dólares, monto que el youtuber aceptó. Finalmente, pasaron al frente y se dieron la mano para sellar el acuerdo.

Luego de semanas de debate y polémica, se confirmó que la pelea entre Gervonta y Paul tendrá un ganador. La contienda tendrá una duración de 10 asaltos de tres minutos cada uno y, en caso de que no exista un nocaut, serán tres los jueces encargados de determinar quién será el vencedor del enfrentamiento. Además, el peso pactado terminó siendo de 195 libras o 88,5kg.

Aunque Davis no podrá alcanzar, por una cuestión natural, un peso tan alto, lo cierto es que el límite en la balanza de Paul será importante para que la contienda sea lo más igualada posible. En ese sentido, aunque se espera que la potencia de Paul se imponga, la realidad es que Gervonta es uno de los mejores libra por libra de los últimos tiempos, por lo que una buena estrategia le puede permitir conseguir una espectacular victoria.