Brandon Moreno lució vigente en Noche UFC y derrotó a Joseph Morales: ¿Vuelve a pelear por el título?

En el combate coestelar de Noche UFC, Brandon Moreno volvió al camino del triunfo tras firmar una victoria por decisión dividida sobre Joseph Morales. El excampeón de la división de peso mosca saltó al octágono con la premisa clara de asegurar el resultado y, tras tres asaltos de pura estrategia, terminó inclinando las tarjetas a su favor con dos cómputos de 30-27 y uno dispar de 29-28 para su rival.
Así venció Brandon Moreno a Joseph Morales
El inicio de la contienda prometía mayores emociones de las que finalmente terminaron sucediendo sobre el tapiz. En el mismísimo primer round, el tijuanense conectó un certero impacto que mandó a la lona a Morales, anotándose un temprano knockdown que perfilaba una noche fulminante. Sin embargo, la acción no pasó de allí y la pelea entró rápidamente en una meseta táctica.
Mexico's own 🇲🇽— UFC (@ufc) September 12, 2026
Brandon Moreno earns the split-decision victory at #NocheUFC!
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Con el correr de los minutos, el duelo se tornó sumamente intenso desde lo físico pero careció de ese vuelo espectacular que suele caracterizar las presentaciones del mexicano. Los intercambios de pie resultaron bastante calculados y con poco margen de riesgo por parte de ambos contendientes.
El verdadero mérito de Moreno estuvo en su capacidad para administrar el trámite a su antojo. Brandon se dedicó a dominar por completo el paso del tiempo, manejando las distancias en la jaula y marcando el ritmo de la pelea hasta que sonó la bocina final, abrochando un éxito vital para mantenerse en los puestos de vanguardia de las 125 libras.
En síntesis
- Brandon Moreno derrotó a Joseph Morales por decisión dividida en la UFC.
- Brandon Moreno logró un knockdown sobre Joseph Morales en el primer asalto.
- Dos jueces dieron tarjetas de 30-27 a favor del peleador tijuanense.