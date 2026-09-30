Everardo López calienta el duelo entre México y Estados Unidos: “Es una guerra”

Everardo López vivirá por primera vez el Clásico de la Concacaf siendo parte de la Selección Mexicana, momento que vive como si fuese una situación de fuerza mayor.

La Selección Mexicana continúa sin poder cosechar su primer triunfo bajo el mando de Rafael Márquez. Pese a que el plantel se mantiene en pleno proceso de adaptación a las nuevas dinámicas tácticas, Everardo López anticipó la alta intensidad con la que se vivirá el próximo enfrentamiento ante Estados Unidos.

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Dentro de la gira del Tri por territorio estadounidense, el plato fuerte de la Fecha FIFA se disputará el próximo sábado 3 de octubre. La escuadra de las barras y las estrellas recibirá al conjunto mexicano sobre la cancha del AT&T Stadium en Arlington, Texas, para escenificar una edición más del Clásico de la Concacaf.

En declaraciones al término del encuentro anterior, el defensor tricolor fue uno de los elementos que encendió la previa del compromiso con una postura contundente: “Obviamente ese es un partido aparte. Para mí, te mencionan el partido con Estados Unidos y es una guerra. La verdad es que no hay nada que regalar, no hay nada que temer y toca darle de frente, contra quien sea.“

El choque significará el primer cara a cara entre ambas selecciones desde el 6 de julio de 2025, cuando México conquistó la Copa Oro tras imponerse 2-1 en Houston, Texas. El historial histórico favorece al Tri con 38 victorias, mientras que el conjunto estadounidense acumula 24 triunfos y 17 empates.

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Edson Álvarez levantando la Copa Oro con México.

Everardo López sigue sumando minutos con el Tri

Everardo López volvió a ver acción con la Selección Mexicana por primera vez desde el amistoso ante Portugal disputado el pasado 28 de marzo, donde ingresó como relevo para disputar 12 minutos. Sin embargo, el empate 1-1 frente a una escuadra de Perú en reestructuración dejó un sabor agridulce en la delegación nacional.

Respecto al trámite del juego, el zaguero de los Diablos Rojos del Toluca compartió un análisis autocrítico sobre el desempeño colectivo: “Sabíamos que podíamos sacar el partido adelante con la sensación de que pudimos hacer más. Las cosas se van a dar, estoy seguro. Contento más no satisfecho, hay muchas cosas por mejorar. Bien a secas.“

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Con este resultado, Rafa Márquez cosechó su segundo empate tras la paridad previa registada en su debut ante Colombia. De cara a este compromiso, el “Kaiser” optó por modificar la totalidad de la alineación titular, realizando ajustes drásticos a los cuales el grupo aún busca acoplarse sobre la marcha.

“Muchos jugamos por primera vez juntos. Yo creo que es cuestión de tiempo. Por ahí empezamos un poco lentos, pero después nos fuimos soltando y, al final, creo que es más una cuestión de tiempo. Las cosas se van a dar, estoy seguro“, concluyó López tras abandonar el inmueble deportivo.

En síntesis

México vs. Estados Unidos se jugará el 3 de octubre en el AT&T Stadium.

se jugará el 3 de octubre en el AT&T Stadium. Everardo López disputó minutos en el empate 1-1 de México frente a Perú.

disputó minutos en el empate 1-1 de México frente a Perú. 38 victorias registra México en el historial oficial contra Estados Unidos.