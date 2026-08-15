Campeona con todas las letras: Mackenzie Dern dominó a Gillian Robertson y retuvo su título de UFC

Una de las peleas más esperadas del día del UFC 330 fue la que protagonizaron Mackenzie Dern y Gillian Robertson. En Filadelfia, la estadounidense expuso su cinturón del peso paja y lo retuvo de manera contundente al obtener la victoria por la vía de la decisión unánime.

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Así venció Mackenzie Dern a Gillian Robertson en UFC 330

Desde el primer asalto se notó la diferencia de nivel entre la campeona y la ubicada en el puesto 5 del ranking. Con un excelente manejo del striking, Dern marcó la distancia hasta poder encontrar el momento para llevar las acciones a la lona.

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En su mayor fuerte, Mackenzie intentó someter y estuvo cerca en el primer asalto, aunque luego se dedicó a sumar tiempo de control. De esta manera, los jueces decretaron la victoria de forma unánime por 49-46 en dos ocasiones y una 48-47 la restante a favor de Dern, lo que demostró en números su rendimiento casi perfecto a lo largo de los 25 minutos que duró la historia.

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Lo que sigue para la campeona es más que interesante. Sin mayores rivales a la vista, la campeona parece tener asegurado su reinado mientras sostenga este rendimiento sobre el octágono. Por parte de Robertson, a pesar de que no pudo aprovechar su oportunidad, le demostró a la compañía que está en condiciones de continuar siendo parte de la élite de la división.

En síntesis