¿Cuánto dinero ganó Paddy Pimblett por perder su pelea ante Justin Gaethje en UFC 324?

La pelea más esperada del UFC 324 que se desarrolló este sábado 24 de enero en Las Vegas tuvo a Paddy Pimblett como uno de los protagonistas principales. El inglés se midió ante Justin Gaethje por el título interino del peso ligero y, aunque terminó perdiendo de manera contundente, se dio el lujo de llevarse una millonada a casa.

La fortuna que obtuvo Paddy Pimblett vs. Justin Gaethje

Por el combate ante Gaethje, Pimblett ganó cerca de 1.5 millones de dólares. Es sabido de sobra que la organización no acostumbra a revelar los montos que le paga a sus luchadores, pero esta cifra ronda el promedio del tipo de figuras de Paddy. A su vez, hay que sumarle los 100.000 dólares de bono por haber sido elegio partícipe de la pelea de la noche.

Al no haber más PPV desde que los derechos de lo que sucede en el mejor octágono del mundo fueron adquiridos por Paramoun+, parte de las ganancias obtenidas se modificaron. No es que el cambio le haya generado pérdidas a UFC, pero sí una forma distinta de reordenar sus finanzas y las formas de pagarle a los luchadores.

Paddy puede estar satisfecho por hacer una diferencia económica en el mejor momento de su carrera, pero el hecho de haber dejado pasar la oportunidad de vencer a Gaethje para ir con el título interino de las 155 libras a medirse con Ilia Topuria será una espina que le costará un largo tiempo para quitarla.

