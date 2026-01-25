En la previa, muchos lo catalogaban como el animador de la fiesta que Paddy Pimblett iba a protagonizar para quedarse con el título interino del peso ligero, pero Justin Gaethje tenía sus propios planes de para la velada de este sábado de UFC 324. El estadounidense salió del octágono con la mano en alto y una fortuna impactante en su cuenta bancaria.

La millonada que recibió Gaethje vs. Pimblett

Luego de ganarle a Pimblett, Gaethje se aseguró cerca de 1.5 millones de dólares. En realidad, ya lo sabía desde antes de subirse al octágono, ya que se eliminaron los ingresos por PPV y cada luchador tuvo que firmar un nuevo acuerdo con Paramount+, la nueva emisora de los derechos de todo lo que sucede en la jaula.

Por otro lado, al monto mencionado hay que añadirle 100.000 dólares. La compañía decidió duplicar las cifras de los bonos por performance y el duelo entre Gaethje y Pimblett fue elegido como el más destacado de la velada.

Ahora, Gaethje quedó listo para uno de los desafíos más importantes de su carrera, el de enfrentar a Topuria, una de las figuras más grandes de la actualidad, cerca del final de su carrera. Justin compartirá el octágono con el Matador y, aunque nadie le podrá discutir su estatus de leyenda, pero el hecho de revalidarlo sería más que importante para su legado.

En síntesis