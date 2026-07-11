¿Cuántos rounds dura la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway HOY en UFC?

Repasa la duración del enfrentamiento más esperado de la noche y de los últimos tiempos de las MMA.

Conor McGregor peleará con Max Holloway este sábado 11 de julio en Las Vegas. En el marco de UFC 329, el irlandés espera tener un regreso triunfal ante una figura de primer nivel que no le pondrá las cosas fáciles. El público está ansioso por ver en acción a la leyenda que no se sube a una jaula hace un lustro, media década.

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Cinco asaltos de acción: la duración del combate principal

La pelea estelar entre el irlandés y el hawaiano está programada a un máximo de cinco rounds de cinco minutos cada uno. Al tratarse del choque principal de la cartelera, la compañía estipula esta duración de forma obligatoria, sin importar que no exista un cinturón de por medio. De esta manera, ambos peleadores deberán administrar su resistencia física para afrontar los 25 minutos totales de combate en el octágono.

Sin embargo, el pleito puede terminar mucho antes del límite fijado si ocurre una finalización por la vía del nocaut, nocaut técnico o sumisión. El poder de nocaut que caracteriza al de Dublín y el volumen de golpes constante del estadounidense aumentan las probabilidades de un desenlace rápido. Los jueces de la comisión de Nevada solo intervendrán con sus tarjetas en caso de que los protagonistas completen el tiempo reglamentario sin una definición previa.

La extensa inactividad del ex doble campeón mundial añade una incógnita respecto a su rendimiento en los asaltos de campeonato, conocidos como el cuarto y quinto periodo. Holloway posee un ritmo de pelea desgastante que suele pasarle factura a sus rivales en los minutos finales de las contiendas. La estrategia del europeo resultará clave para evitar el desgaste prematuro frente a un oponente que nunca aminora la marcha dentro de la jaula.

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En síntesis