Quién pelea HOY sábado 25 de julio de 2026 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Este sábado 25 de julio, el octágono de UFC está listo para disfrutar de una velada que promete un show imponente. Luego de dos fines de semanas de estrellas en los que pelearon Conor McGregor primer y Dricus du Plessis después, este fin de semana no será la excepción en relación a su espectacularidad.

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Los protagonistas más importantes del día serán Magomed Ankalaev y Bogdan Guskov. Ubicados en el puesto puesto 1 y 9 del ranking del peso semipesado, respectivamente, el futuro de la división de las 205 libras está en juego. El ruso sabe que tiene una oportunidad enorme de quedar a las puertas de una nueva oportunidad titular dejando en el camino a una estrella que buscará lucirse ante el excampeón.

Al tratarse de una velada que se llevará a cabo en Emiratos Árabes Unidos, los horarios serán un tanto distintos a lo que están acostumbrados de las artes marciales mixtas. Por ese motivo, la jornada se desarrollará en la mañana y mediodía de Latinoamérica y en la tarde europea.

La transmisión oficial de toda la cartelera estará disponible a través de la plataforma Paramount+. En cuanto a los horarios para no perderse ningún detalle, las acciones en el octágono arrancarán de manera oficial a las 07:00hs del Centro de México, las 08:00hs en Bogotá y las 10:00hs de Buenos Aires.

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Las peleas más destacadas del sábado 25 de julio en UFC:

Cody Gibson vs. Abdul Hussein | Peso gallo

– Horario: 15:00hs del Centro de México aproximadamente

– Transmisión: Paramount+

| Peso gallo – Horario: 15:00hs del Centro de México aproximadamente – Transmisión: Paramount+ Nurullo Aliev vs. Mike Davis | Peso ligero

– Horario: a continuación de Cody Gibson vs. Abdul Hussein

– Transmisión: Paramount+

| Peso ligero – Horario: a continuación de Cody Gibson vs. Abdul Hussein – Transmisión: Paramount+ Magomed Tuchalov vs. Brendson Ribeiro | Peso semipesado

– Horario: a continuación de Nurullo Aliev vs. Mike Davis

– Transmisión: Paramount+

| Peso semipesado – Horario: a continuación de Nurullo Aliev vs. Mike Davis – Transmisión: Paramount+ Ismael Bonfim vs. Axel Sola | Peso ligero

– Horario: a continuación de Magomed Tuchalov vs. Brendson Ribeiro

– Transmisión: Paramount+

| Peso ligero – Horario: a continuación de Magomed Tuchalov vs. Brendson Ribeiro – Transmisión: Paramount+ Santiago Ponzinibbio vs. Sam Patterson | Peso wélter

– Horario: a continuación de Ismael Bonfim vs. Axel Sola

– Transmisión: Paramount+

| Peso wélter – Horario: a continuación de Ismael Bonfim vs. Axel Sola – Transmisión: Paramount+ Dustin Jacoby vs. Muhammad Saidov | Peso semipesado

– Horario: a continuación de Santiago Ponzinibbio vs. Sam Patterson

– Transmisión: Paramount+

| Peso semipesado – Horario: a continuación de Santiago Ponzinibbio vs. Sam Patterson – Transmisión: Paramount+ Valter Walker vs. Thomas Petersen | Peso pesado

– Horario: a continuación de Dustin Jacoby vs. Muhammad Saidov

– Transmisión: Paramount+

| Peso pesado – Horario: a continuación de Dustin Jacoby vs. Muhammad Saidov – Transmisión: Paramount+ Abubakar Vagaev vs. Saygid Izagakhmaev | Peso wélter

– Horario: a continuación de Valter Walker vs. Thomas Petersen

– Transmisión: Paramount+

| Peso wélter – Horario: a continuación de Valter Walker vs. Thomas Petersen – Transmisión: Paramount+ Rizvan Kuniev vs. Tyrell Fortune | Peso pesado

– Horario: a continuación de Abubakar Vagaev vs. Saygid Izagakhmaev

– Transmisión: Paramount+

| Peso pesado – Horario: a continuación de Abubakar Vagaev vs. Saygid Izagakhmaev – Transmisión: Paramount+ Magomed Zaynukov vs. Damian Rzepecki | Peso ligero

– Horario: a continuación de Rizvan Kuniev vs. Tyrell Fortune

– Transmisión: Paramount+

| Peso ligero – Horario: a continuación de Rizvan Kuniev vs. Tyrell Fortune – Transmisión: Paramount+ Islam Dulatov vs. Wellington Turman | Peso wélter

– Horario: a continuación de Magomed Zaynukov vs. Damian Rzepecki

– Transmisión: Paramount+

| Peso wélter – Horario: a continuación de Magomed Zaynukov vs. Damian Rzepecki – Transmisión: Paramount+ Steve Erceg vs. Ramazan Temirov | Peso mosca

– Horario: a continuación de Islam Dulatov vs. Wellington Turman

– Transmisión: Paramount+

| Peso mosca – Horario: a continuación de Islam Dulatov vs. Wellington Turman – Transmisión: Paramount+ Magomed Ankalaev vs. Bogdan Guskov | Peso semipesado

– Horario: a continuación de Steve Erceg vs. Ramazan Temirov

– Transmisión: Paramount+

En síntesis