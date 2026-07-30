Islam Makhachev podría retirarse tras su próxima pelea en UFC: motivos y razones de la decisión

La UFC se está preparando para uno de sus eventos más grandes del año. El mejor octágono del mundo pondrá frente a frente a Islam Makhachev con Ian Machado Garry el próximo 15 de agosto en una contienda en la que el daguestaní expondrá su título del peso wélter con la posibilidad intacta de que sea su última presentación ante el mundo.

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Los fuertes rumores comenzaron a circular en las últimas horas. Todo surgió por el recuerdo de la confesión del propio Islam, quien afirmó que su madre le ha pedido en más de una oportunidad que se retirara y que haga lo mismo que Khabib Nurmagomedov, quien se alejó del deporte por pedido de su madre, una vez que su padre falleció en plena pandemia del Covid-19.

El pedido de la madre de Islam a Makhachev para que se retire

“Mi madre no ve peleas. No solo mis peleas, sino peleas en general. No le gusta ver a la gente golpearse entre sí. Había mucha gente esperándome. Ella me dijo: ‘Ya eres campeón. Ahora termina con esto. Khabib escuchó a su madre, ¿cuándo escucharás a la tuya?‘”, comentó Islam.

Islam Makhachev no descarta el retiro de UFC. (GETTY IMAGES)

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Por otro lado, Khabib, leyenda de UFC y entrenador de Islam, ha expresado en más de una oportunidad que no desea que los luchadores de su equipo extiendan su carrera mucho en el tiempo de forma innecesaria pese a encontrarse en plenitud física y deportiva. Makhachev ya tiene 35 años y este parecería ser el momento justo para colgar los guantes.

De esta manera, habrá que tener mucha atención en lo que suceda una vez que acabe la pelea de Makhachev contra Machado Garry. En el plano deportivo, Islam mantiene un contundente récord de 17-1 dentro de UFC y ha vencido a cualquiera que la compañía le colocó enfrente, por lo que los objetivos dentro de la jaula ya fueron cumplidos al conseguir los cinturones del peso ligero y wélter.

En síntesis

Islam Makhachev expondrá su título del peso wélter contra Ian Machado Garry el 15 de agosto.

expondrá su título del peso wélter contra Ian Machado Garry el 15 de agosto. El peleador daguestaní de 35 años evalúa su retiro definitivo de las artes marciales mixtas.

evalúa su retiro definitivo de las artes marciales mixtas. El campeón mundial registra un récord profesional de 17-1 dentro de la empresa UFC.