¿Se retira? El histórico campeón de UFC que analiza terminar su carrera

Kamaru Usman analiza seriamente poner fin a su carrera profesional tras caer frente al ex campeón Dricus du Plessis. El peleador nigeriano no logró desbancar a su rival en la contienda y sumó su cuarta derrota en los últimos cinco compromisos en UFC. Ante esta racha negativa, el excampeón de las 170 libras evalúa el retiro definitivo al considerar que su ciclo en la élite de la compañía llegó a su tramo final.

Publicidad

Kamaru Usman analiza retirarse de la UFC

Las dudas sobre su continuidad quedaron al descubierto durante la última emisión de su podcast Pound-for-Pound, espacio que conduce junto a la leyenda Henry Cejudo. En esa charla, el deportista de origen africano confesó que se reunirá con su equipo de trabajo y su familia para determinar si vale la pena someterse a la exigencia de un nuevo campamento.

Drikus Du Plessis put on a masterclass against Kamaru Usman at #UFCOKC. 🥊



The "baddest man" got humbled by what many call the slowest puncher the UFC has ever produced.



Proof that timing, pressure, and fight IQ can outshine raw speed every time.



Did Du Plessis silence the… pic.twitter.com/cuK9hh5Lym — Gozman (@Gozman702) July 19, 2026

“Ahora mismo, solo tengo que sentarme con los entrenadores, sentarme con el equipo, evaluar todo. Evaluar en qué punto de mi carrera me encuentro. En definitiva, ver si vale la pena seguir haciendo esto. Si vale la pena seguir sometiéndolos a esto”, reveló Kamaru y sembró las dudas sobre su futuro a los 39 años.

Publicidad

A pesar de este presente adverso, la trayectoria del Nigerian Nightmare conserva un lugar de privilegio en los libros de historia de las artes marciales mixtas. Su reinado de hierro en las 170 libras lo consolida como un peleador irrepetible y un futuro miembro del Salón de la Fama de la UFC. A la espera de un anuncio oficial, los deportes de contacto aguardan por la decisión final de un icono absoluto.

En síntesis