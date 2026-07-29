De estrella de UFC a posible condena de 20 años en prisión: la caída de Anthony Smith

Este luchador pasó de ser una leyenda de la compañía más importante de MMA a convertirse en un criminal acusado por la Justicia.

El mundo de las artes marciales mixtas suma un nuevo y oscuro capítulo fuera del octágono. El ambiente de la UFC quedó conmocionado en las últimas horas tras confirmarse una grave noticia judicial que involucra a una de sus figuras más reconocidas de la última década. El peleador norteamericano Anthony Smith, de 38 años, pasó de la escena estelar en los deportes de contacto a enfrentar un proceso penal de extrema gravedad.

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Los cargos de la Justicia contra Anthony Smith

Smith fue arrestado en las últimas horas en el estado de Nebraska bajo la acusación de tres delitos graves, según revelaron registros judiciales e informes de medios como ESPN y TMZ Sports. El expeleador del peso semipesado ingresó al centro de detención con cargos por violencia doméstica que causó lesiones físicas graves, amenazas de terrorismo y detención ilegal.

El panorama legal para la exfigura de la empresa de Dana White luce sumamente complejo en el corto plazo. La fiscalía detalló que el cargo por intento de violencia doméstica de primer grado contempla penas que van de uno a 50 años de prisión según la legislación estatal. En tanto, las acusaciones por amenazas terroristas y detención ilegal conllevan hasta tres años de cárcel cada una, multas económicas y periodos de libertad vigilada.

Anthony Smith construyó un legado histórico en UFC. (GETTY IMAGES)

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Frente a la suma total de los delitos imputados, las estimaciones de los medios locales indican que la sentencia final podría alcanzar los 20 años de prisión tras el juicio. El deportista permanece bajo custodia a la espera de las primeras audiencias ante las autoridades judiciales.

Este desenlace judicial quiebra la imagen de un atleta con una trayectoria de 17 años en las disciplinas de combate. Smith disputó el título de peso semipesado ante Jon Jones en 2019 y recientemente ejercía como analista en las transmisiones oficiales de la UFC. Tras un breve anuncio de retiro el año pasado, había regresado al octágono el pasado mes de abril (no en UFC) con un triunfo sobre Chase Sherman, un retorno deportivo que hoy queda sepultado por su situación penal.

En síntesis

El peleador Anthony Smith fue arrestado en Nebraska por violencia doméstica y otros delitos.

fue arrestado en Nebraska por violencia doméstica y otros delitos. El excompetidor de la UFC, de 38 años , enfrenta cargos penales de extrema gravedad.

, enfrenta cargos penales de extrema gravedad. La sentencia final para el norteamericano podría alcanzar los 20 años de prisión.