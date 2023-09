El actual clasificado mundial número trece de la división de peso welter en UFC, el estadounidense Kevin Holland, se enfrentará al actual clasificado mundial número catorce de división las 170 libras en UFC, el australiano Jack Della Maddalena, la pelea será el choque co-estelar de la cartelera Noche UFC, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 16 de septiembre, en el T-Mobile Arena de la ciudad del pecado, Las Vegas, Nevada.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

Della Maddalena, quién tiene 27 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 15-2 con 13 finalizaciones, 11 por nocaut y 2 por sumisión. Habló sobre los comentarios posteriores de su pelea anterior.

"Éste es un deporte para los aficionados. Creo que tienen derecho a opinar. La verdad es que no me molestó. Sentí que no fue una buena actuación, así que juego limpio. ... Es difícil hacerles callar. Creo que siempre van a estar hablando. No me importa. No me molesta. Creo que este deporte es así".

También habló sobre su próximo rival y lo que espera que pase luego de una ansiada victoria.

"No sé qué esperar. No me importa. Vengo a pelear. Pasará lo que tenga que pasar. Definitivamente va a llegar el momento de pelear, así que sólo estoy esperando eso. ... Creo que una buena victoria sobre Kevin Holland me pondrá en un buen lugar para pelear con uno de los principales contendientes".

Además, habló sobre su frustrada pelea en Australia y lo que significa pelear en Las Vegas.

"No he peleado en el T-Mobile. Así que lo espero con impaciencia. Va a ser una experiencia genial... Tenía previsto pelear en Sydney, pero no pudo ser", señaló Maddalena. "Pero sí, planeaba darme la vuelta bastante rápido en la última pelea, así que al final funcionó".

Pelea estelar y latinos presentes en Noche UFC

En la cartelera Noche UFC la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas la mexicana Alexa Grasso, quién estará exponiendo por primera vez su título mundial de peso mosca femenil ante la ex campeona mundial de la división de las 125 libras femenil en UFC, la kirguisa de nacionalidad peruana, Valentina Shevchenko. También estarán los estadounidense de raíces mexicanas Raúl Rosas Jr. y Tracy Córtez, quienes se enfrentarán a Terrence Mitchell y Jasmine Jasudavicius, en peleas por las divisiones de peso gallo y mosca femenil, respectivamente.

Además, estarán los mexicanos Daniel Zellhuber, Fernando Padilla, Lupita Godinez y Edgar Cháirez, quienes tendrán duras pruebas cuando enfrenten a Christos Giagos, Kyle Nelson, Elise Reed y el brasilero Daniel Lacerda, respectivamente.