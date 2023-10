El campeón de Kickboxing en la división de peso paja de ONE Championship, el canadiense de nacionalidad italiana, Jonathan Di Bella; quién tiene 27 años de edad; logró vencer al australiano que representa a Tailandia, Danial Williams; quién es conocido como 'Mini T' y tiene 30 años de edad; luego de obtener una victoria por decisión unánime en el combate que fue el choque co-estelar de la cartelera ONE Fight Night 15, la cual se llevó a cabo en el mítico Lumpinee Boxing Stadium de Bangkok en Tailandia.

Con buen ritmo y poderosas patadas por parte de ambos peleadores, así inició el combate entre el campeón Jonathan Di Bella y el retador Danial Williams. El combate seguía con buen ritmo y era Di Bella quién conectaba los mejores golpes, con fuertes patadas y buenas combinaciones. Williams también conectó algunos buenos golpes durante el asalto pero era Jonathan quién marcaba el ritmo del combate.

Para el segundo asalto, parecía que el campeón salía con más ímpetu pero rápidamente el retador respondía los golpes. El asalto se desarrolló con muchos intercambios y excelentes combinaciones por parte de Di Bella, mientas que Williams se concentraba en atacar la pierna derecha del campeón con permanentes patadas, en otro asalto bastante entretenido de ver.

Para el tercer asalto ambos peleadores mantenían su estrategia, aunque ambos lanzaban muchos golpes muchos no llegaban a buen puerto y ninguno era lo suficientemente certero y contundente como para derribar al rival, aún así el combate seguía siendo muy entretenido por el alto volumen de golpeo. El cuarto asalto mantuvo la misma dinámica de los tres anteriores y la misma estrategia para ambos peleadores, a pesar de que parecía que al retador no le estaba funcionando mucho el atacar la pierna del campeón, lo que si había logrado era un gran hematoma, sin embargo, no parecía que Di Bella hubiese perdido movilidad por eso.

En el quinto y último asalto del combate los intercambios continuaron, Jonathan era quién seguía marcando el ritmo de la pelea que era intenso y con mucho volumen de golpes, hacia el final el campeón intentó un golpe espectacular pero no fue lo suficientemente contundente como hacer mayor daño al retador y pocos minutos después se daría final a un intenso y muy entretenido combate de kickboxing.

Resultados de ONE Fight Night 15 desde Bangkok

Combate de kickboxing: Jonathan Di Bella venció a Danial Williams por decisión unánime por el título del peso paja.

Combate de kickboxing: Tawanchai derrota a Jo Nattawut por decisión unánime.

Combate de lucha: Mikey Musumeci venció a Shinya Aoki por sumisión (gancho de talón). 1er asalto, 3:05

Combate de MMA: Joshua Pacio venció a Mansur Malachiev por decisión unánime.

Combate de MMA: Zhang Lipeng venció a Timofey Nastyukhin por KO. Round 1, 3:18

Combate de MMA: Hu Yong venció a Eko Roni Saputra por nocaut técnico (gancho de izquierda al suelo). Asalto 1, 1:03

Combate de muay thai: Phetjeeja venció a Celest Hansen por TKO (parada médica). Tercer asalto, 1:01

Combate de MMA: Hiroyuki Tetsuka venció a Jin Tae Ho por sumisión (armbar). 1er asalto, 4:45

Combate de Muay Thai: Shakir Al-Tekreeti venció a Bampara Kouyate por decisión unánime.