¿En peligro de vida? La imagen del primo de Khabib que asustó a todo UFC tras ser noqueado

Una de las grandes promesas de la familia sufrió una finalización que marcará su carrera para siempre.

El mundo de las artes marciales mixtas vivió momentos de pura tensión este sábado durante la velada estelar de la UFC en China. La pelea de fondo en la división de peso gallo terminó de la forma más dramática posible cuando Umar Nurmagomedov terminó completamente desconectado en el suelo, desatando la preocupación de todos los presentes en la arena y de la transmisión oficial.

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Así fue el KO que sufrió Umar Nurmagomedov

El desenlace del combate llegó de manera violenta en el transcurso del segundo asalto. Song Yadong logró conectar un impactante golpe directo a la sien del peleador daguestaní, mandándolo directo a la lona sin respuesta. Para colmo, el chino descargó tres martillazos brutales sobre la cabeza del primo de Khabib cuando este ya se encontraba desmayado, una secuencia que se estiró hasta que el árbitro logró meterse para detener el castigo.

La crudeza del remate provocó la reacción desesperada de su hermano Usman Nurmagomedov, quien saltó al octágono de inmediato para asistir a su familiar. La angustia por ver los golpes “innecesarios” recibidos en el piso puso en alerta a todo el rincón, en una maniobra reglamentaria por parte del agresor que no dejó de impactar por la demora del juez central en intervenir.

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Tras varios minutos de zozobra donde la atención médica debió trabajar a contrarreloj sobre la lona, Umar logró recuperar la conciencia y ponerse de pie por sus propios medios. Aunque las evaluaciones posteriores confirmaron que el peleador se encontraba fuera de peligro, la impactante imagen de su caída dejó un susto gigante en la compañía.

Luego de sufrir semejante finalización, la carrera del peleador entrará en un receso prolongado. El tiempo necesario para una recuperación médica completa, sumado a los plazos de suspensión preventiva y la elección de un rival adecuado, indican que el primo de Khabib no volverá a subir al octágono hasta el próximo año 2027.

En síntesis

Song Yadong noqueó dramáticamente a Umar Nurmagomedov en el segundo asalto en China.

noqueó dramáticamente a en el segundo asalto en China. Umar Nurmagomedov fue atendido en la lona y recuperó la conciencia minutos después.

fue atendido en la lona y recuperó la conciencia minutos después. El peleador Umar Nurmagomedov no volverá a competir en la UFC hasta 2027.