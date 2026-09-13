Así quedó el ranking de UFC tras la victoria de Jean Silva sobre José Delgado

El brasileño consiguió un triunfo que lo dejó a un paso de la oportunidad titular de las 145 libras.

Este sábado Noche UFC entregó un nuevo retador el título del peso pluma. Jean Silva se enfrentó con José Delgado en la pelea estelar del día sabiendo que tenía la oportunidad de obtener una victoria convincente para acercarse a una posibilidad por el cinturón.

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Silva terminó con Delgado en el tercer asalto luego de trabajar más de lo imaginado en un principio. De esta manera, Jean aseguró su sexta posición en el ranking de la división y quedó listo para recibir una oportunidad titular, mientras que para Delgado la derrota terminó siendo un golpe menos duro de los esperado. El mexicoamericano se mantendrá en el último escalón de las 145 libras.

Lo que sigue entonces es esperar la pelea más esperada de la compañía. Movsar Evloev, quien aparece como el primero rankeado, se enfrentará al campeón Alexander Volkanovski, por lo que no existen más especulaciones para encontrar al dominador absoluto de las 145 libras.

Ranking completo del peso pluma de la UFC:

Alexander Volkanovski (campeón)

1. Movsar Evloev

2. Diego Lopes

3. Lerone Murphy

4. Aljamain Sterling

5. Arnold Allen

6. Jean Silva

7. Pat Sabatini

8. Pavel Andrusca

9. Youssef Zalal

10. Kevin Vallejos

11. Melquizael Costa

12. Steve García

13. Aaron Pico

14. Jamall Emmers

15. José Delgado

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En síntesis