Multicampeón con Tigres UANL abandona al equipo tras perder la final contra Toluca: no hubo acuerdo

Tigres UANL tuvo en sus manos un nuevo título de la Liga MX, pero la presión de Toluca surtió su efecto. Los dirigidos por Guido Pizarro debieron conformarse con el subcampeonato del Apertura 2025 y ahora tendrán que rearmarse para buscar ser protagonistas, una vez más, en el 2026 bajo la misma conducción.

Publicidad

Publicidad

De acuerdo a la información que brindó recientemente Telediario, jugadores como Nahuel Guzmán, Rómulo Zwarg, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Diego Lainez y Ángel Correa, además de André-Pierre Gignac, serán la columna vertebral de los Felinos en esta nueva aventura que comenzará en enero.

Lo que sí es un hecho, y solo resta la oficialización de la institución regiomontana, es que Javier Aquino no continuará en Tigres UANL para 2026. ”No se ha puesto de acuerdo en el tema de la renovación en su contrato”, comentó dicha fuente, aclarando que su vínculo finalizará formalmente el 31 de diciembre.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Tigres UANL debe renovar el contrato de Javier Aquino? ¿Tigres UANL debe renovar el contrato de Javier Aquino? Ya votaron 0 personas

El mismo medio de comunicación aclaró que las dos partes (directiva y futbolista con su entorno) se mantienen distantes de llegaron a un estrechón de manos, por lo que todo parece indicar que el ciclo que empezó en 2015 estaría terminado. El nacido en Oaxaca no pretende firmar el documento presentado por el club, que presenta una oferta de 6 meses garantizados con un semestre adicional amarrado a objetivos previamente pactados, además de una importante rebaja económica.

Así es el palmarés de Javier Aquino con Tigres UANL

Javier Aquino, uno de los pilares de los mejores Tigres de la historia (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Apertura 2015 de la Liga MX

Campeón de Campeones 2015-16

Apertura 2016 de la Liga MX

Campeón de Campeones 2016-17

Apertura 2017 de la Liga MX

Campeón de Campeones 2017-18

Clausura 2019 de la Liga MX

Clausura 2023 de la Liga MX

Campeón de Campeones 2022-2023

Nicolás Ibáñez y Sebastián Córdova, cada vez más lejos de Nuevo León

Telediario informó que en Tigres UANL están dispuesto a analizar, y aceptar, una oferta para transferir definitivamente a Nicolás Ibáñez en este mercado de pases. Clubes como León, San Luis, Necaxa y América lo tienen en carpeta, además de la posibilidad de regresar a su Argentina natal con Independiente.

En el caso de Sebastián Córdova, según la misma fuente, no hay forma de que siga. Su vínculo no fue renovado y hay una fila de equipos que pretenden ficharlo en el periodo de transferencias invernal: Pachuca, Necaxa y León. Está claro que el mediocampista ofensivo con pasado en el Nido de Coapa tiene maletas listas.

Publicidad

Publicidad

En síntesis