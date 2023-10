El presidente de la UFC, el estadounidense Dana White ha dicho que la pelea entre ex campeón mundial y actual clasificado mundial número uno de la división de las 170 libras en UFC, el nigeriano Kamaru Usman y el actual clasificado mundial número cuatro de la división de peso welter en UFC, el ruso con nacionalidad sueca y que representa a Emiratos Árabes Unidos, Khamzat Chimaev, determinará el próximo contendiente del título mundial de la división de peso medio de UFC, que actualmente ostenta el estadounidense Sean Strickland y es por eso, que de cara al futuro, ambos peleadores han hablado de lo que significa y cómo esperan que sea una potencial pelea contra el actual campeón.

"Esto es MMA. Los estilos hacen peleas", dijo Kamaru Usman. "Sean, creo que definitivamente ha crecido mucho, por supuesto, pero creo que lo más importante es que ha crecido en su identidad de luchador. Acepta el hecho de que lucha con un estilo particular, de una manera particular, y se ha apoyado en él y ha crecido exponencialmente, y ahora es el campeón"

"Pero los estilos hacen peleas, ya sabes. Lo dije cuando llegué al juego. Soy una pesadilla para ciertas personas, y creo que esa pelea es una pesadilla para Sean Strickland. Pero ha crecido exponencialmente. Ha mejorado".

"Lo he derribado, lo he sujetado, lo he estrangulado, le he dado puñetazos (a Sean Strickland)", dijo Khamzat Chimaev. "He hecho todas esas cosas, así que no veo nada especial en él. Básicamente es un luchador de luchadores. Si le miras, es como un vaquero americano, como el de las películas. Ese es el tipo de hombre que es"

"Pero hemos trabajado juntos en el gimnasio y si me lo ofrecen, si puedo pelear con él por el cinturón, eso es lo que haré. Si gano el dinero y consigo el cinturón, no tengo nada contra él"

"Creo que si nos comparas a nivel de habilidades, estoy por encima de él. Estoy en una estratosfera totalmente diferente a él"

"Así que no es una amenaza para mí, pero es un buen tipo, un buen luchador, y estoy dispuesto a pelear con cualquiera".

Como era de esperarse, los potenciales retadores al título mundial de Strickland ven que pueden ganarle con facilidad, pero primero deberán enfrentarse entre sí éste mismo sábado 21 de octubre, en el Etihad Arena de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos en el choque co-estelar de la cartelera UFC 294, para determinar quién será quién rete al estadounidense por la gloria del peso medio de UFC.