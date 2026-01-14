Tras un verdadero triunfazo logrado en el debut, Toluca tendrá su segunda presentación en el Clausura 2026, cuando esta noche regrese al Nemesio Diez. En un estadio colmado para seguir celebrando el bicampeonato, el dueño de casa recibirá a Santos Laguna. El mejor y uno de los peores del año pasado, cara a cara por tres puntos claves.

En busca de una nueva victoria en esta fase regular, los ‘Diablos Rojos’ recuperarán a varios de sus futbolistas que no estuvieron en el estreno. Gallardo, Romero, Ruiz y Paulinho vuelven al equipo y estarán a disposición del cuerpo técnico para esta noche. Sin embargo, no todas son buenas noticias para el staff del Toluca, que sigue sin una figura.

Para el duelo de este miércoles en el ‘Infierno’, Toluca prescindirá de su capitán Alexis Vega. El máximo referente de este cuadro ganador no formará parte de la alineación ni tampoco estará entre los suplentes ante Santos Laguna. El delantero observará el compromiso desde uno de los palcos y no verá minutos en esta jornada 2 del Torneo Clausura.

Alexis Vega, el gran ausente de Toluca ante Santos [Foto: Getty]

Desafortunadamente para el bicampeón, el atacante estará un mes y medio fuera de las canchas producto de un tratamiento especial al que se someterá próximamente. Si bien no presenta una nueva lesión ni se resintió de la que lo afectó el torneo pasado, Alexis Vega continúa con molestias, y los médicos le recomendaron parar.

La intervención quirúrgica por la que pasará el emblema escarlata es una “limpieza articular“, que le permitirá diagnosticar qué es lo que le hace doler y atacar el dolor. Tras ese proceso, deberá entrar en una etapa de rehabilitación, que le demandará hasta seis semanas: así, se perderá más de media docena de juegos.

Con la ausencia de Alexis Vega, Toluca se medirá ante Santos Laguna este miércoles 14 de enero, en el Estadio Nemesio Díez, a partir de las 21.00 horas del Centro de México. El encuentro contará con la transmisión en vivo, en exclusiva para todo el país, de las pantallas de TUDN y Canal 5 (televisión) y ViX Premium (streaming).

