Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland: cartelera completa, horarios de la velada y cómo ver EN VIVO UFC 328

Este sábado 9 de mayo es el día elegido para que se lleve a cabo, en Nueva Jersey, uno de los eventos más esperados del año de UFC. La edición número 328 de los eventos de la mejor compañía del mundo tendrá dos peleas titulares que prometen ser la cereza del postre de una cartelera repleta de figuras y contiendas de primer nivel.
Khamzat Chimaev y Sean Strickland serán los últimos en salir al octágono como los protagonistas más importantes del día. El campeón mediano tiene en su poder el cinturón de la división de las 185 libras, por lo que reafirmar su dominio en una categoría que deseaba verlo brillar hace tiempo. En el otro rincón estará el polémico estadounidense que busca recuperar la gloria que alcanzó en 2023.
De esta manera, la mesa está servida para un evento que tiene horario de inicio previsto para las 15:00hs del Centro de México. Toda la acción del día podrá ser seguida mediante Paramount+.
Cartelera completa de la pelea de Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland
- Clayton Carpenter vs. Jose Ochoa | Peso mosca
– Horario: 15:00hs del Centro de México aproximadamente
– Transmisión: Paramount+
- Baisangur Susurkaev vs. Djorden Santos | Peso mediano
– Horario: a continuación de Clayton Carpenter vs. Jose Ochoa
- Pat Sabatini vs. William Gomis | Peso pluma
– Horario: a continuación de Baisangur Susurkaev vs. Djorden Santos
- Roman Kopylov vs. Marco Tulio | Peso mediano
– Horario: a continuación de Pat Sabatini vs. William Gomis
- Jim Miller vs. Jared Gordon | Peso ligero
– Horario: a continuación de Roman Kopylov vs. Marco Tulio
- Grant Dawson vs. Mateusz Rębecki | Peso ligero
– Horario: a continuación de Jim Miller vs. Jared Gordon
- Joel Álvarez vs. Yaroslav Amosov | Peso wélter
– Horario: a continuación de Grant Dawson vs. Mateusz Rębecki
- Ateba Gautier vs. Ozzy Diaz | Peso mediano
– Horario: a continuación de Joel Álvarez vs. Yaroslav Amosov
- King Green vs. Jeremy Stephens | Peso ligero
– Horario: a continuación de Ateba Gautier vs. Ozzy Diaz
- Sean Brady vs. Joaquin Buckley | Peso wélter
– Horario: a continuación de King Green vs. Jeremy Stephens
- Alexander Volkov vs. Waldo Cortes Acosta | Peso pesado
– Horario: a continuación de Sean Brady vs. Joaquin Buckley
- Joshua Van vs. Tatsuro Taira | Peso mosca
– Horario: a continuación de Alexander Volkov vs. Waldo Cortes Acosta
- Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland | Peso mediano
– Horario: a continuación de Joshua Van vs. Tatsuro Taira
¿A qué hora empieza la cartelera de Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland?
Está previsto que la cartelera tenga inicio a partir de las 15:00hs del Centro de México y que la pelea estelar llegue para alrededor de las 21:00hs.
Horarios de inicio de la cartelera de Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland según país
- México: 15:00hs
- Colombia – Perú: 16:00hs
- Chile – Estados Unidos: 17:00hs
- Argentina: 18:00hs
- España: 23:00hs
¿Dónde ver la cartelera de Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland?
Toda la acción podrá ser seguida mediante Paramount+ desde cualquier parte del mundo.