¿Por qué Chivas vs. Tigres por el Clausura 2026 no se transmite por TV abierta?

El duelo entre Chivas y Tigres por el Clausura 2026 no se transmitirá por TV abierta debido a los derechos exclusivos de la Liga MX, pero acá te dejamos dónde verlo en plataformas de paga y streaming oficial.

Desde las 19:07 hs de la Ciudad de México, Chivas recibe a Tigres UANL en el Estadio Akron por la vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado buscará remontar la serie en casa con el apoyo de su gente.

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El equipo dirigido por Gabriel Milito llega con la obligación de revertir el resultado tras lo ocurrido en la ida, donde Tigres fue muy superior y se impuso por 3-1 en el Estadio Universitario. Los de Guido Pizarro no solo dominan la serie, sino que además llegan con confianza tras meterse en la final de la Concachampions.

Chivas sabe que la tarea no será sencilla, pero tiene una ventaja clave: si logra marcar dos goles, avanzará a la siguiente fase gracias a su posición en la tabla general durante la fase regular del torneo. Esto le da un margen importante en una serie que promete ser intensa hasta el final.

¿Por qué no lo pasan por TV abierta?

Sin embargo, el partido no podrá verse por televisión abierta. La razón es que los derechos de transmisión de los partidos de local de Chivas pertenecen de forma exclusiva a plataformas digitales.

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En este caso, el encuentro será transmitido únicamente por Amazon Prime Video, que tiene la exclusividad de los juegos del Rebaño cuando juega en el Estadio Akron. Esto obliga a los aficionados a contar con suscripción para poder seguir el duelo en vivo.

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