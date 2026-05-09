Mientras Antonio Mohamed gana 4 millones, el salario de Paulinho en Toluca

El delantero portugués se convirtió en una de las figuras de los Diablos Rojos en el último tiempo y comparamos su salario con el de su DT, el Turco Mohamed.

Antonio Mohamed se convirtió en una de las figuras más importantes de Toluca desde su llegada al banquillo. El entrenador argentino logró darle identidad al equipo, consolidó una base competitiva y fue determinante para que el club peleara nuevamente en los primeros planos del futbol mexicano. Su trabajo también fue clave en la obtención del bicampeonato y en el presente internacional del equipo.

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Mohamed en Toluca (Getty Images)

Actualmente, Toluca atraviesa uno de sus mejores momentos recientes y gran parte de eso está relacionado con la gestión del “Turco”. El equipo alcanzó la final de la Concachampions y sueña con un título internacional. Mohamed volvió a demostrar por qué es considerado uno de los entrenadores más importantes de la Liga MX.

Dentro del campo, uno de los futbolistas más determinantes del proyecto es Paulinho. El delantero portugués asumió rápidamente el rol de líder ofensivo y se consolidó como el goleador del equipo. Su capacidad para aparecer en partidos importantes terminó marcando diferencias durante toda la temporada.

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Paulinho, goleador de Toluca (Getty Images)

Paulinho no solo destacó por cantidad de goles, sino también por la importancia de muchos de ellos. El atacante apareció en fases decisivas, convirtió en encuentros de eliminación directa y sostuvo al equipo en varios momentos complejos.

Diferencias salariales

Esa importancia dentro del proyecto también se refleja en lo económico. Según distintos reportes, Antonio Mohamed es actualmente el entrenador mejor pago de la Liga MX, con un salario cercano a los cuatro millones de dólares anuales.

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Por su parte, el sitio 365Scores reveló que Paulinho percibe la misma cifra. El portugués tendría un salario cercano a los cuatro millones de dólares, reflejando el valor que el club le da a su principal referencia ofensiva y a uno de los jugadores más determinantes del futbol mexicano actual.

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