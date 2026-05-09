'La Máquina' hizo los deberes y este es el duro camino que le espera en la continuidad del campeonato.

¡No podía faltar! Cruz Azul cumplió con la tarea este sábado, le dio una grandiosa alegría a su afición y sacó pasaje a semifinales del Clausura 2026. En su regreso al Estadio Azteca, ‘La Máquina’ disfrutó de una jornada muy agradable, que culminó con la clasificación a la próxima fase. El sueño de volver a ser campeón está más vivo que nunca.

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En un Coloso de Santa Úrsula con buena cantidad de fanáticos, el conjunto celeste eliminó a Atlas en cuartos de final, en una serie donde se eregía como el claro favorito. Los dirigidos por Joel Huiqui se quedaron con esta llave por un triunfo global de 4-2, donde pasó algún sobresalto pero en líneas generales fue dominante de punta a punta.

Esta noche, Cruz Azul se impuso por 1-0 en la revancha disputada en el Banorte, donde amplió la ventaja conseguida en la ida y luego controló el desarrollo del encuentro. José Paradela fue el autor del único gol del partido, con una jugada individual extraordinaria digna de los millones que en su momento la directiva invirtió para traerlo al equipo.

José Paradela le dio la victoria a Cruz Azul [Foto: Getty]

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¿Contra quién juega Cruz Azul en semifinales del Clausura 2026?

En la próxima fase del torneo, ‘La Máquina’ se medirá ante el ganador de Pachuca y Toluca. En esa otra llave, los ‘Tuzos’ ganaron la ida a domicilio por la mínima, y la vuelta se juega este domingo en el Hidalgo. De la definición de esa otra serie saldrá el oponente de Cruz Azul, cuyos futbolistas seguirán todos juntos el desarrollo de los acontecimientos.

¿Cuándo juega Cruz Azul las semifinales del Clausura 2026?

El cuadro cementero disputará la siguiente instancia dentro de muy pocos días: el juego de ida se llevará a cabo el 13 o 14 de mayo, mientras que la vuelta tendrá lugar el 16 o 17 de mayo. Los días y horarios correspondientes al encuentro de Cruz Azul serán oficializados por la Liga MX una vez que se definan todos los clasificados y los cruces de semifinales.

Cruz Azul jugará su quinta semifinal consecutiva de Liga MX:

En un hito que pocos pueden ostentar en el futbol mexicano, ‘La Máquina’ se metió por 5° vez al hilo entre los cuatro mejores del campeonato:

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Clausura 2024: en semifinales eliminó a Monterrey y cayó en la final vs. América.

en semifinales eliminó a Monterrey y cayó en la final vs. América. Apertura 2024: en semifinales fue eliminado por América.

en semifinales fue eliminado por América. Clausura 2025: en semifinales fue eliminado por América.

en semifinales fue eliminado por América. Apertura 2025: en semifinales fue eliminado por Cruz Azul.

en semifinales fue eliminado por Cruz Azul. Clausura 2026: en semifinales enfrentará a Pachuca o Toluca.

El primer objetivo será cortar esa racha negativa de tres eliminaciones consecutivas en semis y volver a la definición del título tras tres torneos ausente. El segundo, ser campeones.

¿Cuándo fue el último título de Cruz Azul en la Liga MX?

El conjunto celeste no se consagra en el futbol mexicano desde hace cinco años: su más reciente coronación fue en el Torneo Guard1anes Clausura 2021. Justo se da la coincidencia de que en esa Liguilla le tocó Pachuca en semifinales (como le puede tocar ahora). Afortunadamente, allí pudo sacarse de encima a los ‘Tuzos’ y pasar a la final, donde venció a Santos Laguna.