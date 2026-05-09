Así quedó el ranking de UFC tras la pelea de Khamzat Chimaev y Sean Strickland

Repasa las novedades más importantes de una de las divisiones destacadas de la organización.

Este sábado 9 de mayo fue vital para definir cosas importantes en UFC. En Nueva Jersey, la compañía recibió novedades importantes para definir su futuro tras lo que fue la pelea que protagonizaron Khamzat Chimaev y Sean Strickland, con el título del peso mediano en juego y una victoria inesperada del estadounidense en la decisión dividida.

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En el duelo más importante del día, Chimaev se midió con Strickland. Antes del primer campanazo, Khamzat aparecía como el campeón del ranking del peso mediano, mientras que su rival se encontraba en el puesto 3 de las 185 libras. Finalmente, el estadounidense consiguió la victoria y modificó por completo el futuro de la división.

De esta manera, aparecen nuevos aspirantes al cinturón más deseado por los luchadores. Strickland dejó en el camino a una verdadera leyenda y volvió a abrir el juego para el resto de protagonistas que se ilusionan con llegar a lo más alto de una categoría que no logra consolidad un monarca imbatible.

Ranking completo del peso mediano de la UFC:

Sean Strickland (campeón)

1. Khamzat Chimaev

2. Dricus du Plessis

3. Nassourdine Imavov

4. Brendan Allen

5. Caio Borralho

6. Joe Pyfer

7. Anthony Hernández

8. Reinier De Ridder

9. Israel Adesanya

10. Robert Whittaker

11. Jared Cannonier

12. Gregory Rodrigues

13. Christian Leroy Duncan

14. Paulo Costa

15. Roman Dolidze

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En síntesis