Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto del juego entre Chivas y Tigres , por el encuentro de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX. ¡Todo listo para un partidazo!

La casa de las Chivas luce en magníficas condiciones para una jornada muy especial. Con un campo de juego que llega en perfecta forma y las gradas que pronto comenzarán a ser ocupadas en mesa, se espera un ambiente caliente para buscar la remontada.

Para poder clasificar a semifinales, Chivas necesita ganar por dos goles de diferencia , ya que igualaría el resultado global y avanzaría por la ventaja deportiva de la posición general. Por su parte, a Tigres le sirve ganar, empatar o perder por un gol , pues en esos casos ganaría en el marcador total de la serie. Será un duelo a todo o nada.

Marco Antonio Ortiz será el juez encargado de impartir justicia en el encuentro de este sábado en Guadalajara. El controversial 'Gato' tendrá en sus manos la conducción de las riendas de un juego que será muy disputado y luchado. ¿Podrá dar la talla?

La revancha de la serie no tendrá transmisión por TV en México por ninguna señal: el partido sólo se podrá sintonizar por la plataforma Amazon Prime Video . Este portal pasa en exclusiva todos los juegos de local de Chivas en el Akron.

Chivas de Guadalajara y Tigres UANL serán los animadores de un espectáculo imperdible este sábado en el Estadio Akron, cuando choquen por la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026. Dos de los favoritos a quedarse con el título de esta temporada tienen la mala fortuna de tener que eliminarse tempranamente en esta Liguilla.

En el partido de ida de esta serie de cuartos de final, los ‘Felinos’ se impusieron por 3-1 en el Estadio Universitario de Nuevo León, sacando una importante ventaja en el marcador. Ricardo Marín había puesto en ventaja al ‘Rebaño’, pero el cuadro regio lo remontó con contundencia gracias a los goles de Jesús Angulo, Juan Brunetta y Diego Sánchez.

Bajo estas circunstancias, Chivas necesita ganar el partido por dos goles de diferencia para eliminar a Tigres y avanzar a las semifinales de la Liguilla. En este juego será clave el saber que el Guadalajara tiene ventaja deportiva y si se empata el global clasifica, por finalizar en mejor posición en la tabla general. La visita tiene más resultados que lo benefician.

Chivas y Tigres protagonizarán un duelo caliente [Foto: Getty]

El partido Chivas vs. Tigres UANL se disputará HOY sábado 9 de mayo, en el Estadio Akron de Guadalajara, por la vuelta de cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026. El encuentro está estipulado para dar comienzo a partir de las 19.07 horas del Centro de México, en lo que será el primer turno de la agenda del día de la Liga MX.

El enfrentamiento entre el ‘Rebaño Sagrado’ y los ‘Universitarios’ no será transmitido por televisión en México, ni por señal abierta ni por cable. El cotejo sólo podrá verse a través de la plataforma Amazon Prime Video. Por ello, para saber todo lo que vaya ocurriendo puedes seguir el minuto a minuto en Bolavip, que traerá la cobertura al instante de esta revancha.