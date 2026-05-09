Quién pelea HOY sábado 9 de mayo de 2026 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Revisa la acción más destacada de este fin de semana para que no te pierdas de nada.

Luego de la dolorosa, pero esperada derrota ante Oleksandr Usyk en julio del año pasado, Daniel Dubois se tomó unos meses alejado de los grandes focos antes de regresar al boxeo. El gigante está listo para volver a subirse a los cuadriláteros y lo hará este sábado 9 de mayo en una contienda de alto riesgo por un título del mundo.

Publicidad

Enfrente de Dubois estará Fabio Wardley. En este duelo de británicos que se llevará a cabo en el Co-op Live Arena de Manchester, Inglaterra, estará en juego el cinturón FIB del peso pesado. En ese sentido, se espera un espectáculo a la altura de la circunstancias entre dos figuras que buscan consolidarse en lo más alto del deporte mundial.

Wardley, de 31 años, llega a esta contienda con un récord invicto de 21 victorias y solo un empate. La particularidad es que 19 de esos triunfos fueron por la vía del KO. En el caso de Dubois, sus números marcan que acumula 22 éxitos (21 por la vía rápida) y 3 caídas, siendo la más reciente la mencionada ante Usyk en 2025.

En relación a los horarios de la velada que podrá ser vista de manera exclusiva mediante DAZN, hay que decir que el inicio para la acción de Dubos-Wardley está pautado para las 11:30hs de CDMX.

Publicidad

Las peleas más destacadas de este sábado 9 de mayo:

En Manchester (Inglaterra)

Issiah Hamilton-Allen vs. Connor Goulding | Peso superwelter

| Peso superwelter Khaleel Majid vs. Gavin Gwynne | Peso superligero

| Peso superligero Liam Cameron vs. Bradley Rea | Peso semipesado

| Peso semipesado Jack Rafferty vs. Ekow Essuman | Peso superligero

| Peso superligero Jared Anderson vs. Solomon Dacres | Peso pesado

| Peso pesado David Morrell vs. Zak Chelli | Peso supermediano

| Peso supermediano Fabio Wardley vs. Daniel Dubois | Peso pesado

En síntesis