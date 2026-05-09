¿Cuánto dinero ganó Khamzat Chimaev por perder ante Sean Strickland en UFC 328?

La pelea más esperada del fin de semana de UFC 328 fue la que tuvo como protagonista estelar a Khamzat Chimaev. El checheno expuso su corona del peso mediano ante Sean Strickland en una pelea que terminó perdiendo de manera sorpresiva. A su vez, el ahora exmonarca de las 185 libras se llevó una fortuna de dinero que le permitió consolidar su estatus de figura.

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La fortuna que obtuvo Chimaev vs. Strickland

Por el combate ante Strickland, Chimaev ganó cerca de 2 millones de dólares. Es sabido de sobra que la organización no acostumbra a revelar los montos que le paga a sus luchadores, pero esta cifra ronda el promedio del tipo de figuras de Khamzat.

Al no haber más PPV desde que los derechos de lo que sucede en el mejor octágono del mundo fueron adquiridos por Paramoun+, parte de las ganancias obtenidas se modificaron. No es que el cambio le haya generado pérdidas a UFC, pero sí una forma distinta de reordenar sus finanzas y las formas de pagarle a los luchadores.

De esta manera, el futuro de Khamzat luce intrigante. Con un nivel sobresaliente, en el que parecía no mostrar fisuras y, por ende, posibilidades para sus rivales, una derrota inesperada le modificó los planes, pero lo obliga a regresar rápido por la gloria, algo que le va otorgar la chance de seguir siendo estelar en los eventos que pagan fortuna a sus luchadores más destacados.

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En síntesis