Así quedó el ranking de UFC tras la victoria de Salahdine Parnasse sobre Dan Hooker

El francés se lució ante su gente e irrumpió de fuerte manera en una de las categorías más competitivas de la organización.

Este sábado 8 de agosto el peso ligero de la UFC vivió grandes emociones. Salahdine Parnasse se enfrentó a Dan Hooker con la posibilidad de escalar posiciones importantes en la clasificación de las 155 libras y cumplió con creces tras conseguir una espectacular finalización en el primer asalto.

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En la previa del combate, Hooker aparecía como el decimo clasificado en el peso ligero, mientras que Parnasse aparecía sin clasificación. El francés sorprendió al estadounidense y le arrebató la posición en el ranking, por lo que una nueva estrella emerge con sueños de campeón.

El podio de las 155 libras por debajo del monarca Gaethje, lo conforman Ilia Topuria Arman Tsarukyan y Charles Oliveira. Aunque se trata de protagonistas con un largo recorrido y mucha experiencia, lo cierto es que el peso ligero continúa entregando la misma emoción de siempre, con figuras de todo tipo que se disputan un trono muy difícil de mantener.

De esta manera, el futuro del peso ligero se vuelve más que interesante. Con figuras más que importantes nacientes, leyendas que se mantienen vigentes y más condimentos, la organización tiene en sus manos la posibilidad de realizar emparejamientos históricos que le permitan regalar enfrentamientos grandiosos al público.

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Ranking completo del peso ligero de la UFC:

Justin Gaethje (campeón)

1. Ilia Topuria

2. Arman Tsarukyan

3. Charles Oliveira

4. Max Holloway

5. Paddy Pimblett

6. Benoit Saint Denis

7. Mauricio Ruffy

8. Quillan Salkilld

9. Mateusz Gamrot

10. Salahdine Parnasse

11. Dan Hooker

12. Renato Moicano

13. Rafael Fiziev

14. Tom Nolan

15. Beneil Dariush

En síntesis