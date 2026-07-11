¿Qué canal pasa la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway y cómo ver EN VIVO UFC 329?

El universo de las artes marciales mixtas se paraliza por completo ante una de las carteleras más espectaculares y extravagantes de los últimos tiempos con UFC 329. La compañía monta su octágono Las Vegas para ofrecer una velada histórica que pondrá frente a frente a Conor McGregor y Max Holloway en la contienda más destacada de los últimos tiempos.

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¿Dónde ver las peleas de UFC 329?

La transmisión oficial para toda la región va por cuenta exclusiva de Paramount+. La plataforma de streaming adquirió los derechos televisivos de la empresa para este año 2026 de forma única, por lo que se convirtió en la sola opción disponible en el menú para sintonizar cada uno de los combates de la noche sin perderse ningún detalle desde la comodidad del hogar.

Para quienes buscan una alternativa extra con el pulso real de las acciones, aquí en Bolavip habrá una cobertura completa EN VIVO y MINUTO a MINUTO. A través de nuestra plataforma vas a poder seguir el asalto por asalto de los combates, las tarjetas de los jueces y todas las repercusiones al instante, una herramienta ideal si no tenés acceso a la pantalla principal.

El inicio de la velada está pautado para las 14:00 horas del Centro de México, momento en el cual arrancarán los primeros choques de la cartelera. La expectativa del público es total, ya que el plato fuerte de la noche llegará con la pelea estelar entre Conor McGregor y Max Holloway, un choque de trenes imperdible que definirá el futuro de ambas estrellas en la organización.

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En síntesis