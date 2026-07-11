Quién pelea HOY sábado 11 de julio de 2026 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Luego de tantos meses y específicamente cinco años, llegó el momento de volver en acción a Conor McGregor en el octágono de UFC. Este sábado 11 de julio, The Notorious se medirá con Max Holloway en el marco del evento numerado 329 de la compañía más importante del mundo en una pelea que nadie se querrá perder.
Luego de aquella dolorosa derrota en 2021 ante Dustin Poirier en la que parecía que parte de su carrera llegaba a su fin, Conor está de regreso. El irlandés silenció a todos aquellos que no confiaban en un último baile y ahora está listo para medirse con el hawaiano en el peso wélter.
La contienda tendrá lugar en Las Vegas en el marco de UFC Fight Internacional Week. La velada también contará con la presencia de figuras de primer nivel como Paddy Pimblett o Tracy Cortez, por lo que no hará falta esperar hasta el final de la jornada para disfrutar de combates espectaculares y de primer nivel.
La transmisión oficial de toda la cartelera estará disponible a través de la plataforma Paramount+. En cuanto a los horarios para no perderse ningún detalle, las acciones en el octágono arrancarán de manera oficial a las 17:00hs del Centro de México, las 18:00hs en Bogotá y las 20:00hs de Buenos Aires.
Las peleas más destacadas del sábado 11 de julio en UFC:
- Alessandro Costa vs. Cody Durden | Peso mosca
– Horario: 17:00hs del Centro de México aproximadamente
– Transmisión: Paramount+
- Ryan Gandra vs. Zachary Reese | Peso medio
– Horario: a continuación de Alessandro Costa vs. Cody Durden
– Transmisión: Paramount+
- Farid Basharat vs. Ethyn Ewing | Peso gallo
– Horario: a continuación de Ryan Gandra vs. Zachary Reese
– Transmisión: Paramount+
- Damian Pinas vs. Cesar Almeida | Peso medio
– Horario: a continuación de Farid Basharat vs. Ethyn Ewing
– Transmisión: Paramount+
- Tracy Cortez vs. Wang Cong | Peso mosca femenino
– Horario: a continuación de Damian Pinas vs. Cesar Almeida
– Transmisión: Paramount+
- Luke Riley vs. Kai Kamaka III | Peso pluma
– Horario: a continuación de Tracy Cortez vs. Wang Cong
– Transmisión: Paramount+
- Cody Garbrandt vs. Adrian Yañez | Peso gallo
– Horario: a continuación de Luke Riley vs. Kai Kamaka III
– Transmisión: Paramount+
- Gable Steveson vs. Elisha Ellison | Peso pesado
– Horario: a continuación de Cody Garbrandt vs. Adrian Yañez
– Transmisión: Paramount+
- Robert Whittaker vs. Nikita Krylov | Peso semipesado
– Horario: a continuación de Gable Steveson vs. Elisha Ellison
– Transmisión: Paramount+
- King Green vs. Terrance McKinney | Peso ligero
– Horario: a continuación de Robert Whittaker vs. Nikita Krylov
– Transmisión: Paramount+
- Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh | Peso mosca
– Horario: a continuación de King Green vs. Terrance McKinney
– Transmisión: Paramount+
- Cory Sandhagen vs. Mario Bautista | Peso gallo
– Horario: a continuación de Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh
– Transmisión: Paramount+
- Benoit Saint Denis vs. Paddy Pimblett | Peso ligero
– Horario: a continuación de Cory Sandhagen vs. Mario Bautista
– Transmisión: Paramount+
- Conor McGregor vs. Max Holloway | Peso wélter
– Horario: a continuación de Benoit Saint Denis vs. Paddy Pimblett
– Transmisión: Paramount+
En síntesis
- Conor McGregor enfrentará a Max Holloway en el peso wélter en UFC 329.
- El evento se realizará en Las Vegas este sábado 11 de julio de 2026.
- La transmisión en vivo iniciará a las 17:00 horas por la plataforma Paramount+.