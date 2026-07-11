A falta de apenas tres juegos, repasa el listado de artilleros del torneo con sus respectivas conquistas.

¿Quién se lleva el galardón? Las estrellas no bajarán la guardia hasta el final y la Bota de Oro del Mundial 2026 espera por su dueño. En la etapa decisiva del campeonato de selecciones, la tabla de goleo está más peleada que nunca y todavía queda una parte crucial del torneo. En este desglose, te recordamos cómo marcha la disputa individual.

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Una vez desarrollada y concluida la final del Mundial 2026, las autoridades de la FIFA le entregarán un trofeo al goleador de la campaña para homenajear su aporte en la red. Solo una figura tendrá el privilegio de quedarse con la Bota de Oro, y estos últimos encuentros de la competencia contarán con esta carrera personal entre los aspirantes.

¿Quién es el líder de la tabla de goleo del Mundial 2026?

En la antesala de las semifinales del torneo, Lionel Messi y Kylian Mbappé comparten la cima del listado de artilleros de esta edición de la Copa Mundial de la FIFA. El capitán de Argentina y el capitán de Francia se encuentran igualados, con 8 goles cada uno. Además, solo uno de esos dieciséis tantos totales fue desde los doce pasos.

La tabla de goleo previo a las semifinales del Mundial 2026:

Lionel Messi – 8 goles (cero de penal).

– 8 goles (cero de penal). Kylian Mbappé – 8 goles (uno de penal).

– 8 goles (uno de penal). Erling Haaland – 7 goles (cero de penal).

– 7 goles (cero de penal). Jude Bellingham – 6 goles (cero de penal).

– 6 goles (cero de penal). Harry Kane – 6 goles (dos de penal).

– 6 goles (dos de penal). Ousmane Dembelé – 5 goles (cero de penal).

– 5 goles (cero de penal). Mikel Oyarzábal – 4 goles (cero de penal).

– 4 goles (cero de penal). Julián Quiñones – 4 goles (cero de penal).

– 4 goles (cero de penal). Ismaila Sarr – 4 goles (cero de penal).

– 4 goles (cero de penal). Vinicius Jr – 4 goles (cero de penal).

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De los diez máximos goleadores de esta Copa del Mundo que aparecen en este enciso, seis continúan en competencia y aspirando al título de goleo. Messi (Argentina), Mbappé y Dembelé (Francia), Bellingham y Kane (Inglaterra), y Oyarzábal (España) siguen en carrera.

Messi y Mbappé se disputan la BDO otra vez [Foto: Getty]

¿Quién ganó la última Bota de Oro de la Copa del Mundo?

Previo al Mundial 2026, Kylian Mbappé fue el máximo anotador en Qatar 2022, donde convirtió ocho goles (la misma cantidad que en este torneo pero con un partido más). En aquella edición, el delantero francés anotó un hat-trick en la definición del título, pero aún así no le fue suficiente para levantar el trofeo colectivo, solo el suyo.