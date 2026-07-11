¡Argentina vs. Inglaterra en semifinales de Copa del Mundo! Se viene una batalla para los libros de historia y en un momento cúlmine del torneo de selecciones más importante de todos. Será una guerra a ganar o morir, con todo tipo de condimentos que le ponen picante a un partido que se jugará en el césped y también en las tribunas.

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Tras la clasificación a esta ronda del Mundial 2026, la Selección Argentina lo festejó con todo, no solo por estar entre los cuatro mejores sino por el rival que les tocará allí. La afición albiceleste volvió a entonar “El que no salta es un inglés”, una canción que en estos días continuará sonando en todas las calles y en todas las casas del país.

Sí, esta semifinal será un partido de futbol, pero la piel del fanático estará movilizada por la historia, además de la pelota. Este cántico surgió en abril de 1982, cuando comenzó la Guerra de Malvinas. En ese conflicto bélico, el ejército de Inglaterra asesinó a 649 soldados argentinos, algo que en el país sudamericano jamás perdonarán.

Por aquellos primeros días de la guerra, hace más de cuarente años, miles de personas se reunieron en Plaza de Mayo y saltaron al unísono en forma de repudio a Inglaterra. El Ministerio de Educación de Argentina señala que ese momento fue el origen de “El que no salta es un inglés”, que luego se popularizó y quedó hasta el día de hoy.

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Tras esas manifestaciones ciudadanas, su popularidad estalló definitivamente en el Mundial 1986, cuando Argentina eliminó a Inglaterra. Ese partido se convirtió en uno de los más memorables de la Selección, con “La mano de Dios” y el “Gol del Siglo” de Diego Maradona. Fue, además, el único juego oficial que Argentina le ganó a Inglaterra en toda su historia.

Argentina saltó al ritmo del tema contra Inglaterra [Foto: Getty]

A partir de esa Copa del Mundo y de ese encuentro puntual de cuartos, el tema se integró al repertorio de todas las hinchadas argentinas, y se canta en todas las canchas del país. Comúnmente suele escucharse también en las fechas en los estadios de los equipos de la Liga Argentina, como una forma de identificación colectiva y en rechazo a Gran Bretaña.

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La expresión “El que no salta…” es bastante sencilla de comprender: quien no salta queda identificado simbólicamente con esas ideas opuestas o contrincante que se está repudiando. Lejos de mirarlo a poco, los aficionados argentinos lo toman muy seriamente y cada vez que se canta, todo el estadio salta a la vez como si fueran todos uno solo.

El plantel de Argentina cantó el tema antes de enfrentar a Inglaterra:

Encabezados por Nicolás Otamendi, los jugadores de Argentina entonaron el hit contra los ingleses tras eliminar a Suiza y meterse en las semifinales de este Mundial 2026. Se aproximan días muy calientes, con dos parcialidades que colmarán el Estadio Atlanta y tendrán su propio partido en las gradas mientras se juega el encuentro.

🔜 "EL QUE NO SALTAAA ES UN INGLÉS" 🇦🇷 pic.twitter.com/ieyOwuGOnX — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026