Como ocurre tradicionalmente en cada edición, el Mundial 2026 tendrá su partido del tercer puesto, ese encuentro que “premia” al tercer mejor equipo de la competencia. Para condecorar al último integrante del podio de la Copa del Mundo, dos selecciones se enfrentarán en un encuentro con similares características que los anteriores.

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¿Cuándo se juega el partido del tercer puesto del Mundial 2026?

Este compromiso por la ‘medalla de bronce’ está programado para desarrollarse el próximo sábado 18 de julio, justo un día antes de la gran final de la Copa del Mundo. FIFA dispuso que este cruce de selecciones dará comienzo a partir de las 15.00 horas del Centro de México (18.00 hora Argentina), en el único juego de la jornada.

¿Dónde se juega el partido del tercer puesto del Mundial 2026?

El encuentro del siguiente sábado tiene sede definida y será el Hard Rock Stadium, denominado por FIFA durante esta Copa del Mundo como “Estadio Miami”. Inaugurado en 1987 y remodelado para este certamen, cuenta con una capacidad limitada para hasta 64.478 espectadores, que se espera agoten los boletos.

¿Qué selecciones juegan el partido del tercer puesto del Mundial 2026?

El enfrentamiento por el bronce será protagonizado por los dos equipos que pierdan en semifinales: los ganadores disputarán la final y los perdedores, este cruce. La selección eliminada en España vs. Francia y la que no avance en Argentina vs. Inglaterra, tendrán su “octavo juego” en la Copa del Mundo y chocarán entre sí.

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¿Cuál fue el último el partido del tercer puesto de la Copa del Mundo?

Antes de este Mundial 2026, Croacia le ganó 2-1 a Marruecos en Qatar 2022 en el encuentro por el tercer puesto, donde los ‘Vatreni’ completaron el podio detrás de Argentina y Francia. Josko Gvardiol y Mislav Orsic convirtieron para el combinado europeo, mientras que Achraf Dari marcó para el conjunto africano en ese juego.