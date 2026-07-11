Noruega e Inglaterra se miden este sábado 11 de julio de 2026 a las 15:00 horas (tiempo del centro de México) en el Hard Rock Stadium de Miami por los cuartos de final del Mundial 2026. La proyección deja a Inglaterra apenas un paso adelante, pero dentro de un partido cerrado, sin escenario de goleada.

Noruega e Inglaterra se miden este sábado 11 de julio de 2026 a las 15:00 horas (tiempo del centro de México) en el Hard Rock Stadium de Miami por los cuartos de final del Mundial 2026. La proyección deja a Inglaterra apenas un paso adelante, pero dentro de un partido cerrado, sin escenario de goleada.

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Noruega llega después de eliminar a Brasil por 2-1 con un doblete de Erling Haaland, mientras que Inglaterra avanzó con un 3-2 sobre México en un duelo donde pesaron Jude Bellingham y Harry Kane. La previa internacional se ha centrado en si el equipo inglés será capaz de frenar a Haaland, la gran amenaza del cruce.

En Bolavip consultamos una proyección editorial asistida por IA y el veredicto general va en esa dirección: Inglaterra aparece como ligero favorito, aunque sin superioridad aplastante. También ayuda a entender el clima del partido lo que se escuchó en la previa: Ståle Solbakken colocó a Inglaterra como favorita para llegar a semifinales, y el propio Haaland remarcó que toda la presión competitiva está del lado inglés.

Los 3 fundamentos de la IA para elegir a Inglaterra sobre Noruega

Mayor equilibrio reciente: Inglaterra llega con 4 victorias y 1 empate en sus últimos cinco partidos, mientras Noruega registra 4 victorias y 1 derrota . A eso se suma una fase de grupos más estable del lado inglés: terminó como líder de su sector con 7 puntos, 6 goles a favor y 2 en contra , frente a una Noruega que acabó segunda con 6 puntos, 8 goles a favor y 7 en contra . No es una distancia enorme, pero sí una base más confiable, sobre todo en defensa.

llega con en sus últimos cinco partidos, mientras registra . A eso se suma una fase de grupos más estable del lado inglés: terminó como líder de su sector con , frente a una Noruega que acabó . No es una distancia enorme, pero sí una base más confiable, sobre todo en defensa. Respaldo ofensivo más constante en el torneo: en la fase de grupos, Inglaterra produjo 59 tiros, 21 de ellos al arco , superando los 35 disparos y 16 al arco de Noruega . Ese volumen también se reflejó en su capacidad para resolver momentos clave: ante México , Bellingham firmó dos goles y Kane aportó un gol y una asistencia. En un cruce de detalles, esa jerarquía sostenida pesa.

en la fase de grupos, produjo , superando los de . Ese volumen también se reflejó en su capacidad para resolver momentos clave: ante , firmó dos goles y aportó un gol y una asistencia. En un cruce de detalles, esa jerarquía sostenida pesa. Favoritismo corto, no amplio: Noruega obliga a la cautela por el momento de Haaland y por su capacidad para castigar incluso sin dominar del todo el contexto estadístico. Ante Brasil ganó 2-1 pese a quedar por debajo en la métrica de goles esperados (xG de 0.699 frente a los 2.256 de Brasil), con dos asistencias de Andreas Schjelderup para el doblete de su goleador. Del lado inglés, el 3-2 ante México también dejó señales de partido abierto: permitió 23 tiros, cedió el 66% de posesión y registró 2.829 xG en contra. Ahí entra además el matiz de disponibilidad en la zaga: Jarell Quansah está fuera por suspensión tras su tarjeta roja ante México, mientras Marc Guehi llegó entre dudas físicas, aunque entrenó el viernes y Thomas Tuchel esperaba tener margen amplio para decidir su alineación.

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Inglaterra es favorita según la IA (Getty Images)

¿Qué dijo la IA sobre Noruega vs. Inglaterra en el Mundial 2026?

La Inteligencia Artificial apunta a un Noruega 1-2 Inglaterra.

Ese 1-2 encaja mejor que una goleada o que un empate sin dueño claro. Inglaterra llega con más respaldo estructural por lo que hizo en la fase de grupos, por su racha reciente y por la jerarquía ofensiva que mostraron Bellingham y Kane en los octavos de final. Tiene más argumentos para controlar tramos largos del partido y encontrar dos goles.

Aun así, el cruce no invita a proyectar un arco en cero. Haaland viene de marcarle dos veces a Brasil y toda la previa inglesa ha estado atravesada por la necesidad de contenerlo. No es casualidad que el plan alrededor de Inglaterra pase, en buena medida, por limitar al delantero noruego: ahí está la principal razón para sostener un marcador corto y con gol del rival.

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También suma el tono con el que Inglaterra llegó a esta cita. Bukayo Saka explicó que el equipo ya dejó atrás la emoción del 3-2 sobre México para enfocarse por completo en Noruega, una señal lógica para un partido que exige más control que vértigo. Del otro lado, Solbakken insistió en que Inglaterra carga con el favoritismo, y Haaland reforzó esa idea al decir que la presión está del lado inglés.

La lectura final se mantiene prudente. Inglaterra parece mejor posicionada para ganar, pero la baja de Quansah, las dudas recientes alrededor de Guehi y el peso competitivo de Haaland sostienen un escenario de margen mínimo. Por eso la proyección se queda en un 1-2 y no va más allá.

En síntesis

El sábado 11 de julio se juega el partido Noruega vs. Inglaterra en Miami.

se juega el partido Noruega vs. Inglaterra en Miami. La Inteligencia Artificial predice un resultado exacto de Noruega 1-2 Inglaterra para el cruce.

predice un resultado exacto de Noruega 1-2 Inglaterra para el cruce. El delantero Erling Haaland anotó un doblete con Noruega en el partido anterior contra Brasil.