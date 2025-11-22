Quién pelea HOY sábado 22 de noviembre de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Aunque se tratará de un evento Fight Night, lo cierto es que la acción del fin de semana de UFC podría ser digna de una cartelera numerada. Con protagonistas de primer nivel en escena, los aficionados podrán disfrutar de una velada que entregará serios candidatos a próximas peleas titulares.
En el duelo más importante del día de la acción que se llevará a cabo en Doha, Qatar, estarán en escena Arman Tsarukyan y Dan Hooker. El armenio debía enfrentar en enero al excampeón Islam Makhachev, pero una lesión lo dejo fuera de la contienda más importante de su carrera. Ahora buscará alinearse en la carrera de los que persiguen al nuevo monarca, Ilia Topuria, aunque para eso deberá dejar en el camino al siempre duro Hooker.
En el peso wélter sucede algo un tanto similar. Belal Muhammad era el campeón de las 170 libras hasta hace apenas unos meses, pero se quedó sin corona y está listo para regresar al octágono. Enfrente estará Ian Machado Garry, una de las estrellas emergentes más destacadas de los últimos meses, por lo que se espera un duelo emocionante de principio a fin.
La cartelera que podrá ser seguida mediante ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+, tiene horario de inicio estipulado para las 09:00hs del Centro de México, 10:00hs en Bogotá y 12:00hs de Buenos Aires.
Las peleas más destacadas del sábado 22 de noviembre en UFC:
- Marek Bujlo vs. Denzel Freeman | Peso pesado
– Horario: 12:00 PM GMT-3 aproximadamente
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Nurullo Aliev vs. Shem Rock | Peso ligero
– Horario: a continuación de Marek Bujlo vs. Denzel Freeman
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Ismail Naurdiev vs. Ryan Loder | Peso medio
– Horario: a continuación de Nurullo Aliev vs. Shem Rock
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Bekzat Almakhan vs. Aleksandre Topuria | Peso gallo
– Horario: a continuación de Ismail Naurdiev vs. Ryan Loder
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Abdul Rakhman Yakhyaev vs. Rafael Cerqueira | Peso semipesado
– Horario: a continuación de Bekzat Almakhan vs. Aleksandre Topuria
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Alex Perez vs. Asu Almabayev | Peso mosca
– Horario: a continuación de Abdul Rakhman Yakhyaev vs. Rafael Cerqueira
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Nicolas Dalby vs. Saygid Izagakhmaev | Peso welter
– Horario: a continuación de Alex Perez vs. Asu Almabayev
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Bogdan Grad vs. Luke Riley | Peso pluma
– Horario: a continuación de Nicolas Dalby vs. Saygid Izagakhmaev
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Tagir Ulanbekov vs. Kyoji Horiguchi | Peso mosca
– Horario: a continuación de Bogdan Grad vs. Luke Riley
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Waldo Cortés-Acosta vs. Shamil Gaziev | Peso pesado
– Horario: a continuación de Tagir Ulanbekov vs. Kyoji Horiguchi
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Jack Hermansson vs. Myktybek Orolbai | Peso welter
– Horario: a continuación de Waldo Cortés-Acosta vs. Shamil Gaziev
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Volkan Oezdemir vs. Alonzo Menifield | Peso semipesado
– Horario: a continuación de Jack Hermansson vs. Myktybek Orolbai
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Belal Muhammad vs. Ian Machado Garry | Peso welter
– Horario: a continuación de Volkan Oezdemir vs. Alonzo Menifield
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Arman Tsarukyan vs. Dan Hooker | Peso ligero
– Horario: a continuación de Belal Muhammad vs. Ian Machado Garry
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+