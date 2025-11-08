Quién pelea HOY sábado 8 de noviembre de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

La jornada de este sábado 8 de noviembre en UFC no será la más destacada de todas en relación al nivel de protagonismo que tienen los luchadores que estarán en escena en la compañía. Sin embargo, será una velada de Fight Night en la que se podrán sacar múltiples conclusiones pensando en lo que se viene.
En Las Vegas, los encargados de darle vida a la jornada tendrán que colocar la vara alta si quieren obtener posibilidades más importantes en el futuro. Los protagonistas estelares del día serán Gabriel Bonfim y Randy Brown, quienes se medirán en el peso wélter.
Las 170 libras están buscando nuevos aires y, a la espera de la contienda titular que tendrán Jack Della Maddalena e Islam Makhachev el próximo fin de semana, estos dos luchadores intentarán demostrarle a la organización que pueden ser tenidos en cuenta de buena manera en lo que viene. Bonfim aparece en el puesto 14 del ranking, mientras que Brown aún no está clasificado, por lo que se trata de colocar el prestigio y los sueños en juego.
La cartelera que podrá ser seguida mediante ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+, tiene horario de inicio estipulado para las 15:00hs del Centro de México, 16:00hs en Bogotá y 18:00hs de Buenos Aires.
Las peleas más destacadas del sábado 8 de noviembre en UFC:
- Zachary Reese vs. Jackson McVey | Peso pactado
- Miles Johns vs. Daniel Marcos | Peso gallo
- Tecia Pennington vs. Denise Gomes | Peso paja
- Josh Hokit vs. Max Gimenis | Peso pesado
- Mayra Bueno Silva vs. Jacqueline Cavalcanti | Peso gallo
- Ricky Simon vs. Raoni Barcelos | Peso gallo
- Hyder Amil vs. Jamall Emmers | Peso pluma
- Christian Leroy Duncan vs. Marco Tulio | Peso mediano
- Chris Padilla vs. Ismael Bonfim | Peso ligero
- Muslim Salikhov vs. Uros Medić | Peso wélter
- Matt Schnell vs. Joseph Morales | Peso mosca
- Gabriel Bonfim vs. Randy Brown | Peso wélter
