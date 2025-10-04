Es tendencia:
Sigue la pelea de Magomed Ankalaev vs. Alex Poatan Pereira en UFC 320 EN VIVO: cartelera, resultados y cómo ver por TV

Repasa los momentos más destacados de una jornada que promete grandes combates de principio a fin.

¿Dónde es el UFC 320?

Una de las carteleras más esperadas del año se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, en Estados Unidos.

Cartelera completa de UFC 320

Revisa aquí los combates más destacados de la jornada que promete acción intensa de principio a fin.

  • Verónica Hardy vs. Brogan Walker | Peso mosca
  • Ramiz Brahimaj vs. Austin Vanderford | Peso wélter
  • Chris Gutiérrez vs. Farid Basharat | Peso gallo
  • Macy Chiasson vs. Yana Santos | Peso gallo
  • Punahele Soriano vs. Nikolay Veretennikov | Peso wélter
  • Edmen Shahbazyan vs. Andre Muniz | Peso medio
  • Patchy Mix vs. Jakub Wikłacz | Peso gallo
  • Daniel Santos vs. JooSang Yoo | Peso pactado
  • Ateba Gautier vs. Tre’ston Vines | Peso medio
  • Abus Magomedov vs. Joe Pyfer | Peso medio
  • Josh Emmett vs. Youssef Zalal | Peso pluma
  • Jiří Procházka vs. Khalil Rountree Jr. | Peso semipesado
  • Merab Dvalishvili vs. Cory Sandhagen | Peso gallo
  • Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira | Peso semipesado

¿A qué hora comienza la cartelera de UFC 320?

  • México: 16:00hs
  • Colombia – Perú: 17:00hs
  • Chile – Estados Unidos: 18:00hs
  • Argentina: 19:00hs
  • España: 00:00hs

Sean bienvenidos a la velada de UFC 320

Desde ahora, se viene una gran cobertura con todo los detalles de una de las carteleras más esperadas y aquí no te perderás de nada.

