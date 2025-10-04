UFC
Sigue la pelea de Magomed Ankalaev vs. Alex Poatan Pereira en UFC 320 EN VIVO: cartelera, resultados y cómo ver por TV
Repasa los momentos más destacados de una jornada que promete grandes combates de principio a fin.
¿Dónde es el UFC 320?
Una de las carteleras más esperadas del año se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, en Estados Unidos.
Cartelera completa de UFC 320
Revisa aquí los combates más destacados de la jornada que promete acción intensa de principio a fin.
- Verónica Hardy vs. Brogan Walker | Peso mosca
- Ramiz Brahimaj vs. Austin Vanderford | Peso wélter
- Chris Gutiérrez vs. Farid Basharat | Peso gallo
- Macy Chiasson vs. Yana Santos | Peso gallo
- Punahele Soriano vs. Nikolay Veretennikov | Peso wélter
- Edmen Shahbazyan vs. Andre Muniz | Peso medio
- Patchy Mix vs. Jakub Wikłacz | Peso gallo
- Daniel Santos vs. JooSang Yoo | Peso pactado
- Ateba Gautier vs. Tre’ston Vines | Peso medio
- Abus Magomedov vs. Joe Pyfer | Peso medio
- Josh Emmett vs. Youssef Zalal | Peso pluma
- Jiří Procházka vs. Khalil Rountree Jr. | Peso semipesado
- Merab Dvalishvili vs. Cory Sandhagen | Peso gallo
- Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira | Peso semipesado
¿A qué hora comienza la cartelera de UFC 320?
- México: 16:00hs
- Colombia – Perú: 17:00hs
- Chile – Estados Unidos: 18:00hs
- Argentina: 19:00hs
- España: 00:00hs
Sean bienvenidos a la velada de UFC 320
Desde ahora, se viene una gran cobertura con todo los detalles de una de las carteleras más esperadas y aquí no te perderás de nada.
Mundial Sub 20