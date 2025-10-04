Sigue la pelea de Magomed Ankalaev vs. Alex Poatan Pereira en UFC 320 EN VIVO: cartelera, resultados y cómo ver por TV

Desde ahora, se viene una gran cobertura con todo los detalles de una de las carteleras más esperadas y aquí no te perderás de nada.

Revisa aquí los combates más destacados de la jornada que promete acción intensa de principio a fin.

Una de las carteleras más esperadas del año se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, en Estados Unidos.

Redactor en Futbol Sites, cubriendo el boxeo y todo lo que lo rodea. Estudiante de periodismo deportivo en el Círculo de Periodistas Deportivos, lleva más de dos años cubriendo diferentes tipos de eventos, peleas y competiciones. Gusto especial por Gervonta Davis en la actualidad y por Marcos Maidana y Floyd Mayweather Jr. en el pasado.