Una figura que ha ido creciendo poco a poco dentro de UFC es Magomed Ankalaev. El ruso destronó en marzo pasado a Alex Pereira de los semipesados y se convirtió en el monarca de una división que parecía tener un solo dueño. Ahora, luego de protagonizar una contienda de desquite con el Poatan, su nombre comenzó a escucharse mucho más, lo que le permitió a la compañía reconocerlo como tal y pagarle una buena suma de dinero.

Este sábado 4 de octubre se vivió la revancha más esperada de la segunda mitad del año por los amantes de las artes marciales mixtas. Ankalaev expuso por primera vez su reinado de los semipesados ante la figura brasileña, Pereira, en una contienda que generó un enorme revuelo. Con el estadio repleto y miles de usuarios siguiendo el evento desde todas partes del mundo, el negocio fue perfecto.

Magomed Ankalaev y la fortuna que recibió vs. Pereira

Teniendo en cuenta los ingresos mencionados previamente más lo que se acuerda antes del combate con el mismo peleador, se estima que las ganancias que obtuvo Ankalaev van desde 1.5 a 2.5 millones de dólares. De esta manera, se trata de la bolsa más grande en la carrera de Magomed que está viviendo sus momentos más exitosos.

El ruso parece estar decidido a ser una competencia por largo tiempo en la división de los semipesados, lo que automáticamente le garantiza el hecho de saber que estas fortunas no serán una excepción, sino más bien una realidad que llegó a su vida para quedarse. Magomed tiene 33 años, edad joven para las MMA y que le puede permitir quedarse en la compañía unas largas temporadas.