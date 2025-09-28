La Selección Mexicana comenzó su camino en el Mundial Sub-20 de Chile con un empate a dos frente a Brasil en el Estadio Nacional de Santiago por la primera fecha del Grupo C. Pese a que el Tri evitó la derrota ante uno de los candidatos, algunos aficionados se desquitaron con duras críticas hacia Eduardo Arce, entrenador del equipo nacional, por las sustituciones realizadas durante el partido.

Al respecto, la mayoría apuntó contra el timonel de 36 años por haber sustituido a Obed Vargas y Rodrigo Pachuca, quienes fueron dos de los mejores valores del encuentro. Para colmo, minutos después de estas salidas llegó el 2-1 transitorio de Brasil por intermedio de Luighi.

Así, se pudieron leer comentarios en redes sociales tales como: “¿Qué méritos tiene Eduardo Arce para dirigir a la Selección Mexicana Sub-20?”, “sacas a Pachuca y Luighi se empezó a destacar, con ese cambio se perdió el partido”, “lo peor de esta selección es Eduardo Arce, sacas a Pachuca y Obed Vargas y cae el gol de Brasil”, “que asco de cambios” y “un desastre Eduardo Arce”.

Cabe destacar que este fue el 19° encuentro que dirigió Eduardo Arce al frente de la Selección Mexicana Sub-20. Su saldo hasta el momento es de seis victorias, ocho empates (con dos caídas por penales y un triunfo) y cinco derrotas.

Eduardo Arce: “El equipo insistió hasta encontrar el empate”

Eduardo Arce habló tras el encuentro y analizó lo que dejó el empate entre México y Brasil. En ese sentido, aseguró que el Tri se enfrentó ante un rival de calidad y manifestó que el equipo batalló para encontrar la igualdad definitiva.

“Sabíamos que podíamos tener la iniciativa del juego. Nos encontramos con dos llegadas al área. Sabemos la calidad que tienen, pero el grupo no baja los brazos e insistió hasta encontrar el empate”, manifestó el ex estratega de Puebla en entrevista para TUDN.

En tanto, ante la consulta de qué se podrá esperar de México de cara a los próximos partidos, agregó: “Será un equipo combativo, intenso, que quiere la pelota y que buscará el arco rival”.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana Sub-20 en el Mundial de Chile?

La Selección Mexicana Sub-20 volverá a jugar este miércoles 1° de octubre, cuando nuevamente en el Estadio Nacional de Santiago se mida ante España desde las 14:00 horas (CDMX). Vale recordar que el conjunto azteca se ubica en la segunda posición junto a Brasil y por detrás de Marruecos, que a primer turno de este domingo derrotó por 2-0 a los ibéricos en el mencionado recinto capitalino.

Los clasificados a octavos de final serán los dos mejores de cada uno de los seis grupos más los cuatro mejores terceros.

La tabla de posiciones del Grupo C del Mundial Sub-20 de Chile