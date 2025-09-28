Bienvenidos a la cobertura de BOLAVIP MÉXICO sobre el encuentro entre México y Brasil que se jugará en el Estadio Nacional de Santiago por la primera fecha del Grupo C del Mundial Sub-20 de Chile.

El conjunto nacional buscará su primer triunfo en una Copa del Mundo de la categoría ante la Canarinha. Anteriormente consiguió dos empates (uno de ellos con victoria en penales para clasificarse a la final de la Copa del Mundo 1977) y sufrió dos derrotas.

El italiano de 43 años será el encargado de impartir justicia en el juego entre México y Brasil. Además, el bosnio Irfan Peljto será el cuarto árbitro.

El Scratch sufrirá la ausencia de sus principales figuras para afrontar este certamen, ya que no fueron cedidas por sus respectivos clubes. Entre ellas se destacan Endrick (Real Madrid), Estevao (Chelsea), Vitor Roque (Palmeiras) y Rayan (Vasco da Gama).

El equipo africano venció por 2-0 a los europeos -quienes no cuentan con Lamine Yamal en este torneo- en el partido que abrió la acción del Grupo C, mismo en el que está México. Los goles del encuentro que se disputó en el Estadio Nacional fueron de Yassir Zabiri y Gessime Yassine, ambos en el segundo tiempo.

Estos son los once elegidos por Eduardo Arce para el juego de este domingo:

Falta cada vez menos para el comienzo del partido y los futbolistas del conjunto nacional ya tienen todo listo para salir a la cancha.

La Selección Mexicana Sub-20 debutará este domingo en el Mundial de Chile. A partir de las 17:00 horas (CDMX) y en el Estadio Nacional de Santiago, el equipo de Eduardo Arce se medirá ante Brasil, uno de los candidatos a hacerse con el título.

Esta será la 17a. participación del Tri en una Copa del Mundo de esta categoría. Su mejor resultado fue en Túnez 1977, edición en la que alcanzó llegar hasta la final que terminó perdiendo por penales ante Unión Soviética. En tanto, su última participación fue en Polonia 2019, torneo en el que fue eliminado en fase de grupos.