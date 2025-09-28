La Selección Mexicana Sub-20 debutará este domingo en el Mundial de Chile. A partir de las 17:00 horas (CDMX) y en el Estadio Nacional de Santiago, el equipo de Eduardo Arce se medirá ante Brasil, uno de los candidatos a hacerse con el título.
Esta será la 17a. participación del Tri en una Copa del Mundo de esta categoría. Su mejor resultado fue en Túnez 1977, edición en la que alcanzó llegar hasta la final que terminó perdiendo por penales ante Unión Soviética. En tanto, su última participación fue en Polonia 2019, torneo en el que fue eliminado en fase de grupos.