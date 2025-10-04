La Selección Mexicana logró su primera victoria y cumplió su objetivo inicial en el Mundial Sub-20 2025: la escuadra nacional juvenil venció por 1-0 a Marruecos y, de esta manera, se clasificó a los octavos de final del torneo intercontinental de la FIFA. Ahora, el conjunto tricolor disputará la fase eliminatoria en busca del título.

Tras los empates ante Brasil (2-2) y España (2-2), México necesitaba ganar para asegurar su boleto a la siguiente ronda sin depender de nadie, y lo hizo. Y por supuesto, tenía que hacerlo con gol de Gilberto Mora, la máxima estrella de la delegación que representa al país en el megaevento deportivo celebrado en tierras chilenas.

El combinado nacional se impuso por la mínima ante Marruecos en el último partido del Grupo C, a través de un penal convertido por la joya de Xolos. El enganche del Tijuana remató con convicción, venció la resistencia del portero y le dio a la Selección Mexicana el tanto que luego le daría el pasaje a los octavos de final del Mundial Sub-20.

Gilberto Mora celebra el tanto de la clasificación.

¿Cómo quedó Gilberto Mora en la tabla de goleo del Mundial Sub-20?

Gracias a su conquista ante Marruecos, Gil Mora escaló posiciones en el ranking de anotadores y se convirtió en el máximo artillero del torneo, con tres goles -dos a España y uno a Marruecos-. De este modo, comparte el primer lugar junto a Alejo Sarco (centrodelantero de la Selección Argentina) y Benjamín Cremaschi (volante creativo de la Selección de Estados Unidos).

La tabla de goleo del Mundial Sub-20 tras el tanto de Gilberto Mora:

Jugador Goles Gilberto Mora (México) 3 Alejo Sarco (Argentina) 3 Benjamín Cremaschi (Estados Unidos) 3 Hisatsugu Ishii (Japón) 2 Ian Subiabre (Argentina) 2 Nolan Norris (Estados Unidos) 2 Siviwe Magidigidi (Sudáfrica) 2 Yassir Zabiri (Marruecos) 2 Gennadiy Synchuk (Ucrania) 2 Michael Camejo (Cuba) 2 Rion Ichihara (Japón) 2 Íker Bravo (España) 2

El gol de Gilberto Mora en México vs. Marruecos:

