Este sábado la Selección Mexicana tendrá que medirse ante Argentina en los Cuartos de Final del Mundial Sub 20. En este partido se conocería al segundo semifinalista de la competencia. Pero justamente ante de este duelo se llevó a cabo el partido que dejaría al primero; el enfrentamiento se dio entre España y Colombia, por lo que de aquí se daría a conocer quién sería el rival de México en caso de que logren vencer a la Albiceleste en el encuentro de esta tarde en Santiago de Chile.

El partido comenzó con una victoria de los cafeteros cuando al minuto 38 apareció Néiser Villarreal colgando el primer gol del encuentro para ponerlos arriba en el marcador. Pero esto estuvo muy intenso, puesto que en tan sólo tres minutos el equipo español decidió darle la vuelta al marcador; al 56′ apareció Rayane Belaid, pero al 59′ su compañero Jan Virgili colgó el segundo para remontar con un 2-1 a su favor; ahí aunque los rivales parecían vencidos lograron empatar el encuentro.

Fue así que al minuto 64 de nueva cuenta el autor de la primera anotación para Colombia terminó por marcar la igualada del juego dejando que los últimos 20 minutos del encuentro estuvieran a tope por conseguir su clasificación a la siguiente ronda. Todavía al 74′ Pablo García tuvo la oportunidad de darle a España la clasificación a semifinales, pero se interpuso el arquero Jordan García para evitar que cayera el tanto.

Lo mismo pasó para el cuadro cafetero y es que Fran González le robó la posibilidad de llevarse el pase a semis, después de que en el 85 lanzara un disparo al arco y lograra sacarlo, siendo de Colombia las últimas jugadas del encuentro en busca de la clasificación y esperar a que México o Argentina decidieran a su próximo rival de la escuadra.

¿Contra qué equipo va México si pasa a Semifinales?

Tras estas oportunidades que tuvieron tanto España como Colombia, el partido terminó con la victoria de la escuadra cafetera, después de que al 89 González no pudiera hacer nada ante el disparo de Ney, de nueva cuenta, que con un triplete en el encuentro le diera a su equipo el pase a las Semifinales. Aún cuando al 93′ se marcó penal para los de “La Roja” y el VAR lo echó para atrás. En caso de que gane México se medirá ante Colombia, pero aún se espera ese partido, porque en caso de perder su rival sería Argentina.