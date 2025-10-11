Por los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 2025 en Chile, la Selección Mexicana se enfrenta a Argentina este sábado 11 de octubre desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la ciudad de Santiago. El Tri sueña despierto y ahora se mide ante otro candidato.

El equipo conducido por Eduardo Arce viene de golear por 4-1 ante Chile, el conjunto anfitrión del certamen. Tras superar el “Grupo de la Muerte” antes contra España, Brasil y Marruecos, el equipo juvenil nacional está listo para otro enorme reto.

¿Qué pasa si México gana contra Argentina por el Mundial Sub-20 2025?

Si México le gana a Argentina, sin importar el resultado y la cantidad de goles, avanzará a semifinales del torneo, donde enfrentará al ganador de España vs. Colombia. También puede ganar en el tiempo suplementario si empatan en el tiempo regular. En última instancia, también puede ganar a través de los penales.

¿Qué pasa si México empata contra Argentina por el Mundial Sub-20 2025?

Si México empata contra Argentina, sin importar si es con o sin goles marcados, irán al tiempo extra, donde se jugarán dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si persiste la igualdad, todo se decidirá en los tiros desde los doce pasos.

¿Qué pasa si México pierde contra Argentina por el Mundial Sub-20 2025?

Si México pierde contra Argentina, sin importar el resultado y la cantidad de goles, quedará eliminado del torneo automáticamente. También quedará afuera del certamen si cae en el tiempo extra o en los penales.