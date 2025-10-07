Por ahora en el Mundial Sub 20 la sensación de la Selección Mexicana es Gilberto Mora, el jugador de Xolos de Tijuana se ha consolidado como el MVP de los tres partidos que disputó el equipo en la fase de grupos ante Marruecos, Brasil y España. Su pase a los octavos de final le dieron aún más proyección y ahora llegó el momento de enfrentarse a Chile, el anfitrión, donde ya hay ciertas situaciones con las burlas que han hecho desde este territorio tratando de intimidar al futbolista mexicano previo a este duelo, por lo que Hugo Sánchez salió a defenderlo.

Hugo Sánchez defiende a Gil Mora

Este lunes en Futbol Picante de ESPN, se estaba hablando sobre la posibilidad de que México clasifique a los Cuartos de Final del Mundial, por lo que mientras debatían sobre ello, Hugo Sánchez salió a destacar la manera con la que se referían a Gil en Chile, respecto a la “mermelada de mora”, por lo que el Pentapichichi salió en la defensa del juvenil mencionando que solamente esto que dicen es la muestra de que el jugador causa muchas inquietudes para la escuadra rival y por ello se le trata de esa manera.

Gil Mora en este Mundial ha sido una pieza clave para el equipo de Eduardo Arce, por lo que seguramente será al primero que tengan en mente los chilenos. Y es que el propio técnico del conjunto rival dio a conocer que la presión que están sintiendo en su equipo por ser los locales y por los resultados que han obtenido han sido demasiado para ellos, ya que es la primera vez que se están enfrentado a esta serie de críticas. Es por esta razón que una de estas razones serían los ataques que suelen hacer en contra del mexicano.

Por tanto, hay que mencionar que Hugo sabe lo que es lidiar con la fama y los buenos resultados en su carrera, por lo que el respaldo que le está brindando a Mora en uno de los momentos más clave le será útil, sobre todo cuando en el encuentro se tengan que medir no sólo ante los 11 que están en el terreno de juego, sino a todas las críticas, gritos y demás que estarán presenciando en el recinto cuando se lleve a cabo el enfrentamiento en su propia casa para ejercer cierta presión a los nacionales.

Gil Mora a hacer historia con México Sub 20

Hasta el momento, no sólo Mora, sino todos los jugadores, así como el director técnico han logrado mantener la cordura, pese a no ser los favoritos de esta competencia mundial sí han logrado sobresalir en el terreno de juego, por lo que es importante que se mantengan de esta manera sin caer en provocaciones. Este martes se juegan su pase a los cuartos de final con la posibilidad de hacer historia en uno de los grupos más complicados de este Mundial, por lo que todo depende de este duelo.